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مبابي يظهر في تدريبات ريال مدريد.. هل يشارك أمام أتلانتا؟

رياضة

2024-08-08 | 03:37
مبابي يظهر في تدريبات ريال مدريد.. هل يشارك أمام أتلانتا؟
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السومرية نيوز – رياضة

انضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى مران "الميرينغي" للمرة الأولى، قبل أسبوع واحد من مباراة الفريق ضد أتالانتا الإيطالي.

ويفتتح ريال مدريد موسمه يوم الأربعاء المقبل ضد أتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي على ملعب وارسو الوطني في بولندا، في الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.


وكان ريال مدريد قدّم لاعبه الجديد للجماهير في 16 يوليو/ تموز الماضي، لكنه لم ينضم للتدريبات بسبب حصوله على فترة راحة عقب المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، والتي وصلت فيها فرنسا لنصف النهائي.

أول مران لمبابي في مدريد
انضم مبابي إلى مران ريال مدريد للمرة الأولى يوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة وهو ما حدث لنجوم الميرينغي الذين تأهلت بلادهم لنصف النهائي.

والتحق بجانب مبابي في مران الميرينغي، كل من الإنجليزي جود بيلينغهام والإسباني داني كارفخال والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي والثلاثي الفرنسي المكون من أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي.

وأجرى مبابي ورفاقه مجموعة من التدريبات البدنية من أجل تجهيزهم للقاء كأس السوبر الأوروبي بعد أيام قليلة من الآن.

* هل يشارك مبابي في كأس السوبر الأوروبي؟
سينضم مبابي وبقية الدوليين العائدين لمران ريال مدريد يوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم ريال مدريد جولته الأمريكية فجر الخميس بفوز 2-1 على تشيلسي الإنجليزي ليعوض سقوطه مرتين من قبل أمام ميلان الإيطالي 0-1 وبرشلونة في الكلاسيكو 1-2.

ومن أجل خوض مباراة أتالانتا، فإن مبابي بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" سيكون بحاجة لبرنامج تحضيري من نوع خاص.

وسيعمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تعريف اللاعب بطبيعة دوره على أرض الملعب، حيث يبدو اللعب كمهاجم رقم 9 صريح هو خيار "كارليتو".

وسيكون ارتباط مبابي بصداقة مع الثلاثي الهجوم للريال المكون من بيلينغهام والثنائي البرازيلي رودريغو غويس وفينيسيوس جونيور دوراً في تسهيل تكيفه مع الفريق.
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مبابي يظهر في تدريبات ريال مدريد

هل يشارك مبابي أمام أتلانتا

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