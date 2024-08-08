ظهرت بصورة "غير ملائمة".. قرار حكومي "عاجل" يخص إنارة ملاعب العراق

وتعاني أغلب ملاعب العراق من عدم وجود إنارة جيدة، الأمر الذي يجبر الاتحاد العراقي لكرة القدم على تغيير مواعيد المباريات لتقام ظهراً وعصراً وبدرجات حرارة عالية للغاية.وقال المبرقع: "إن وزارة الشباب والرياضة العراقية، تواصل أعمال تأهيل الملاعب والبنى التحتية في البلد ومن أبرز تلك الملاعب هو ملعب البصرة الدولي، الذي سيحتضن مباريات العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ تتواصل الأعمال من أجل تجهيزه منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري وإكمال جميع الأمور المتعلقة".وأضاف: "العمل بمضمار ملعب البصرة الدولي تم تأجيله رسميًا إلى ما بعد مباراة العراق وعمان في التصفيات الآسيوية، لعدة أمور وللعل أبرزها إعاقة عمل اللجان والشركات الحاصلة على حقوق رعاية المباراة، إذ تتضارب أعمال الصيانة مع أعمال نصب العلامات التجارية في محيط الملعب".وأكمل: "وزارة الشباب والرياضة، شخصت وجود خلل في إنارة ملاعب العراق، خصوصاً أن الإنارة تعمل وفق النظام القديم، بالتالي أصدرنا توجيهاً عاجلاً باستخدام الإنارة الحديثة في الملاعب خصوصاً تلك التي قيد الإنشاء من أجل إنهاء ظاهرة الملاعب التي لا تحتوي على الإنارة الجيدة، الأمر الذي يدفع إلى إقامة المباريات في درجات حرارة مرتفعة".ونوه المبرقع إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على عمل الشركة المنفذة لملعب الناصرية، بالتالي أصدرنا عدة توجيهات لضمان استمرار العمل فيه وكذلك فيما يتعلق بملف قاعة بغداد آرينا، نتمنى أن يكون سبب التأخير بإنشاء القاعة يعود إلى أمور هندسية وفنية ولا يخضع للمزاجيات كما يتحدث البعض، هناك بعض المشكلات في سقف القاعة والعمل جار على معالجتها".