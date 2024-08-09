استمر 10 دقائق.. تفاصيل اجتماع وكيل كاساس مع الاتحاد بشأن تجديد العقد

وكان كاساس، قد طالب الاتحاد العراقي بزيادة عقده في الفترة المقبلة بعد المستويات الجيدة التي قدمها بقيادة "أسود الرافدين" لصدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.اجتمع الاتحاد العراقي مع وكيل أعمال المدرب خيسوس كاساس، من أجل التباحث حول زيادة عقده وعلى أمل التوصل إلى مبلغ معقول ومرضٍ للطرفين، حيث تم الاجتماع عن طريق تطبيق (زوم) بحضور نائب رئيس الاتحاد العراقي علي عبد الجبار وعضو الاتحاد أحمد الموسوي واستمر الاجتماع لمدة 10 دقائق.وكيل كاساس، أكد خلال الاجتماع بأن المدرب ضحى بعرض كوريا الجنوبية بناء على طلب رئيس الاتحاد عدنان درجال بالاستمرار في الشراكة والعقد المبرم بين الطرفين بهدف تحقيق حلم الجماهير العراقية بالتأهل إلى كأس العالم، كما ان الوكيل طلب من الاتحاد العراقي تقدير هذا القرار من المدرب ومكافأته.يشار ان كاساس لديه وعد من درجال بحسم مسألة تعديل عقده وزيادة أجره وفق المبالغ التي يستطيع توفيرها الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد مخاطبة الحكومة العراقية، لكن الاتفاق كان على الخطوط العامة ولم يتم تحديد مبلغ معين، إلا أن وكيل أعمال كاساس طالب بمبلغ محدد بزيادة قد تصل إلى الضعف.المدرب الإسباني أبلغ درجال بأن أحد أسباب طلب الزيادة في عقده هو الاستعانة بخدمات مدرب مساعد جديد بدلاً من المدرب بابلو غرانديز، الذي سيتفرغ لتدريب فريق الميناء في الموسم المقبل، إذ أكد المدرب لدرجال بأن المساعد الجديد يعمل رفقة المدرب الإسباني لويس إنريكي.والمدرب الإسباني قرر التضحية بالمبلغ الذي طالب به وكيل أعماله وأبلغ الاتحاد العراقي بأن تكون الزيادة تتناسب مع ما قدمه المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة، وبحسب winwin فان تجديد عقد المدرب مع الزيادة سيرى النور قريباً جداً وقبل الإعلان عن القائمة الرسمية لمعسكر أسود الرافدين في التصفيات.يذكر أن المنتخب العراقي، سيدخل في معسكر تدريبي في الـ25 من شهر أغسطس/ آب الجاري في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.