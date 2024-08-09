Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي لمديريتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لرفضها صديقته.. بطل أولمبي فلبيني ينفصل عن والدته ويتهمها بالسرقة

رياضة

2024-08-09 | 13:06
لرفضها صديقته.. بطل أولمبي فلبيني ينفصل عن والدته ويتهمها بالسرقة
المصدر:
وكالات
1,212 مشاهدة

انفصل البطل الأولمبي الفلبيني كارلوس يولو عن ولدته بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية في باريس 2024، وذكرت التقارير أن السبب يعود إلى عدم موافقة والدته على صديقته.

ودخل يولو التاريخ الأسبوع الماضي، بعدما حصد ميداليتين لبلاده ضمن منافسات الجمباز.

وعند عودته إلى الفلبين، سيحصل يولو على شقة فاخرة مكونة من ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى جائزة نقدية قدرها 740 ألف جنيه إسترليني وإمدادات مدى الحياة من المعكرونة سريعة التحضير "إندومي"، ومع ذلك، يبدو أنه لن يتقاسم أيا من هذه الإمدادات مع والدته بعد اتهامها برفض صديقته وأخذ أمواله بدون إذن.

ويواعد يولو عارضة الأزياء كلوي أنجيلي سان خوسيه، التي ولدت في الفلبين لكنها الآن تعيش في أستراليا.

وكشف يولو أن والدته أصيبت بالذعر بسبب علاقتهما وحكمت على كلوي بقسوة قبل أن تلتقي بها، وأضاف: حكمت عليها بسبب طريقة لباسها وتصرفاتها، لقد نشأت أنا وكلوي في بيئتين مختلفتين، نشأت كلوي في أستراليا وهذه هي ثقاتها، إنها مختلفة تماما عن طريقتنا.

وزاد: لدى كلوي دخلها الخاص، لكن والدتي منذ البداية لم تكن تحت كلوي، على الرغم من أنها لم تقابلها أو تراها شخصيا، ساءت علاقتنا عندما بدأت في وضع الحدود، لقد دافعت عن كلوي لأنني أحبها.

واتهم يولو والدته بسرقة أموال جائزته من بطولة العالم للجمباز في 2022 مدعيا أنه لديه دليل على سحب الأموال من حساباته.

وأضاف: كانت والدتي قادرة على الوصول إلى حساباته وبدل الرياضة الشهري الذي أدفعه، وعندما تمكنت أخيرا من السطيرة على حساباتي اكتشفت أنها سحبت أموالا، ولدي كشوف حسابات تظهر كل سحوباتها.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على واتساب

بطل الفلبين الاولمبي

انفصل عن والدته

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
اتحاد الكرة: لا خلاف مع مدرب منتخبنا الوطني كاساس
15:07 | 2024-08-09
بخماسية.. إسبانيا تتوج بلقب أولمبياد باريس بعد فوزها على فرنسا
14:48 | 2024-08-09
كأس العالم 2026.. طاقم ياباني لتحكيم مباراة منتخبنا الوطني والكويت
13:26 | 2024-08-09
صفقة الصيف الأبرز.. ألفاريز يغادر مان سيتي لغريم الريال
13:02 | 2024-08-09
بعد فضيحة "التحرش" في باريس.. اخلاء سبيل "كيشو" وترحيله إلى مصر
12:22 | 2024-08-09
وفاة رئيس "الكاف" السابق عيسى حياتو
10:27 | 2024-08-09
مقارنة بين رينارد وكاساس بعد جدل تجديد العقد.. من هو الأفضل للعراق؟
19.04%
07:07 | 2024-08-08
مقارنة بين رينارد وكاساس بعد جدل تجديد العقد.. من هو الأفضل للعراق؟
07:07 | 2024-08-08
تنويه من المرور بشأن قطع طريق &quot;حيوي&quot; في بغداد لمدة 45 يوماً
18.93%
03:43 | 2024-08-08
تنويه من المرور بشأن قطع طريق "حيوي" في بغداد لمدة 45 يوماً
03:43 | 2024-08-08
&quot;مؤخر وخادمة&quot;.. شروط جديدة بقانون الأحوال الشخصية
17.79%
04:51 | 2024-08-08
"مؤخر وخادمة".. شروط جديدة بقانون الأحوال الشخصية
04:51 | 2024-08-08
الكشف عن الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب في العراق
16.23%
06:03 | 2024-08-08
الكشف عن الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب في العراق
06:03 | 2024-08-08
الكشف عن فضيحة &quot;مدوية&quot;.. لماذا انفجر خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط
15.66%
14:07 | 2024-08-08
الكشف عن فضيحة "مدوية".. لماذا انفجر خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط
14:07 | 2024-08-08
بعد افتتاحها اليوم.. النيران تلتهم محطة توزيع قرب محطة كهرباء الدبس في كركوك (فيديو)
12.35%
05:40 | 2024-08-08
بعد افتتاحها اليوم.. النيران تلتهم محطة توزيع قرب محطة كهرباء الدبس في كركوك (فيديو)
05:40 | 2024-08-08
المزيد
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اهالي منطقة القادسية يعانون... ماذا يجري بالمنطقة في بغداد؟
Play
اهالي منطقة القادسية يعانون... ماذا يجري بالمنطقة في بغداد؟
05:33 | 2024-08-09
مع تزايد أعداد السيارات... هل سيواجه العراق أزمة وقود؟
Play
مع تزايد أعداد السيارات... هل سيواجه العراق أزمة وقود؟
03:16 | 2024-08-09
النجف.. تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
Play
النجف.. تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
12:55 | 2024-08-08
"دخلت لاجراء عملية بالساق وخرجت جثة".. ام احمد وافتها المنية نتيجة خطأ طبي
Play
"دخلت لاجراء عملية بالساق وخرجت جثة".. ام احمد وافتها المنية نتيجة خطأ طبي
06:58 | 2024-08-08
العراق: مفاوضات انسحاب التحالف تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للجدية
Play
العراق: مفاوضات انسحاب التحالف تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للجدية
05:08 | 2024-08-08
تدهور خدمات حي الديوم في تكريت يثير استياء السكان
Play
تدهور خدمات حي الديوم في تكريت يثير استياء السكان
05:04 | 2024-08-08
بغداد: الزحام المروري يدفع المواطنين للبحث عن حلول‎
Play
بغداد: الزحام المروري يدفع المواطنين للبحث عن حلول‎
04:27 | 2024-08-08
الأولويات تُهمل: البرلمان العراقي يناقش "زيت الزيتون" بدل القوانين المهمة
Play
الأولويات تُهمل: البرلمان العراقي يناقش "زيت الزيتون" بدل القوانين المهمة
04:22 | 2024-08-08
مهلة اختيار محافظ كركوك تنتهي قريباً وسط خلافات سياسية‎
Play
مهلة اختيار محافظ كركوك تنتهي قريباً وسط خلافات سياسية‎
02:24 | 2024-08-08
كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو
Play
كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو
05:38 | 2024-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.