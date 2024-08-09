لرفضها صديقته.. بطل أولمبي فلبيني ينفصل عن والدته ويتهمها بالسرقة

ودخل يولو التاريخ الأسبوع الماضي، بعدما حصد ميداليتين لبلاده ضمن منافسات الجمباز.وعند عودته إلى الفلبين، سيحصل يولو على شقة فاخرة مكونة من ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى جائزة نقدية قدرها 740 ألف جنيه إسترليني وإمدادات مدى الحياة من المعكرونة سريعة التحضير "إندومي"، ومع ذلك، يبدو أنه لن يتقاسم أيا من هذه الإمدادات مع والدته بعد اتهامها برفض صديقته وأخذ أمواله بدون إذن.ويواعد يولو عارضة الأزياء كلوي أنجيلي سان خوسيه، التي ولدت في الفلبين لكنها الآن تعيش في أستراليا.وكشف يولو أن والدته أصيبت بالذعر بسبب علاقتهما وحكمت على كلوي بقسوة قبل أن تلتقي بها، وأضاف: حكمت عليها بسبب طريقة لباسها وتصرفاتها، لقد نشأت أنا وكلوي في بيئتين مختلفتين، نشأت كلوي في أستراليا وهذه هي ثقاتها، إنها مختلفة تماما عن طريقتنا.وزاد: لدى كلوي دخلها الخاص، لكن والدتي منذ البداية لم تكن تحت كلوي، على الرغم من أنها لم تقابلها أو تراها شخصيا، ساءت علاقتنا عندما بدأت في وضع الحدود، لقد دافعت عن كلوي لأنني أحبها.واتهم يولو والدته بسرقة أموال جائزته من بطولة العالم للجمباز في 2022 مدعيا أنه لديه دليل على سحب الأموال من حساباته.وأضاف: كانت والدتي قادرة على الوصول إلى حساباته وبدل الرياضة الشهري الذي أدفعه، وعندما تمكنت أخيرا من السطيرة على حساباتي اكتشفت أنها سحبت أموالا، ولدي كشوف حسابات تظهر كل سحوباتها.