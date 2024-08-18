اتحاد الكرة يفتح نظامَ التراخيص الخاص بدوري النجوم

وقال مديرُ دائرة التراخيص عمار عبد الرحمن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الدائرةَ فتحت النظامَ، وتدعو الأنديةَ إلى البدءِ بعمليةِ تحميلِ ملفاتها التي تندرج ضمن المعايير الأساسيّة الخمسة".واضاف: "أنديةَ دوري نجوم العراق مطالبةٌ بإكمالِ عملية رفع الملفات في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أيلول المُقبل للبدءِ بعد ذلك بتَدقيقِ تلك الملفات".وفي اختتام حديثه، شدّد عبد الرحمن على "ضرورةِ تسديد الأندية ما بذمتها من مبالغ ماليةٍ للاعبين والأجهزة الفنيّة والإداريّة، لاسيما أولئك الذين حصلوا على قراراتٍ لصالحهم من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، وفي حالِ عدم التَسديدِ ضمن المدةِ القانونيّة سيعدُّ النادي غيرَ مرخصٍ تلقائياً".