مساء اليوم.. "كاميرا خاصة" لمبابي في ظهوره الأول بالليجا

وجود النجم الفرنسي في خط الهجوم المدريدي لم يسهم فقط في نفاد التذاكر في ملعب "سون مويكس" منذ أيام، بل جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية نحو المباراة.قناة " ESPN+" الأمريكية، أعلنت أنها ستعرض لمشاهديها لقطات من المباراة بين مايوركا وريال مدريد، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الـ 90 دقيقة كاملة من خلال بث يركز فقط على مبابي.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيقومون بذلك من خلال متابعة كيليان في كل مكان يذهب إليه خلال الـ 90 دقيقة، بكاميرا ستسلط الضوء فقط عليه، وقد أطلق على هذا البث بالفعل اسم "كاميرا مبابي".مانويل دي لا في، نائب رئيس الإنتاج في القناة المذكورة، أوضح أن "البث سيكون عبر كاميرا واحدة تركز على مبابي طوال المباراة، ستعرض لنا كل تحركاته، وكل مشاعره، وستتابعه أينما ذهب في الملعب".