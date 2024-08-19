ما سر رغبة غوندوغان بالرحيل عن برشلونة؟

وأثيرت الشكوك حول مستقبل غوندوغان بعد غيابه عن المشاركة مع برشلونة في افتتاح مباريات الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني أمام فالنسيا يوم السبت الماضي.وحسبما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات بأوروبا، فإن إلكاي غوندوغان يمكنه بالفعل أن يغادر برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي.وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "إكس" أن برشلونة منفتح على السماح برحيل غوندوغان هذا الصيف، مشيرا إلى أن وكلاء اللاعب بدأوا استكشاف العروض التي تلقاها في الأيام الأخيرة.وفجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة بعدما كشفت أن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أبلغ ديكو المدير الرياضي بأنه لا يرى غوندوغان سيلعب دوراً رئيسياً في الفريق.وأضافت الصحيفة أن فليك حرص لتجنب خيبة أمل اللاعب على التحدث مباشرةً مع غوندوغان، وشرح له ما قاله وأنه لا يعتبره أساسيًا.وأوضحت أن فليك يعتقد أن غوندوغان لا يتماشى بشكل جيد مع أسلوب اللعب الذي يريد تنفيذه، وبدلاً من ذلك، يرى أن الثلاثي داني أولمو وفيرمين لوبيز وغافي يناسب نظامه.وكان فليك علق على مصير غوندوغان في تصريحات صحفية قائلا: "لقد تحدثت معه لأعرف ما يشعر به قبل الموسم، أنا أعرفه جيدًا، أنا أقدر اللاعب والشخص الذي هو عليه، لقد تحدثنا عن كل شيء، لكنه سيبقى معنا، ليس من حقك أن تعرف ما دار بيننا، لديّ شعور بأنه سيستمر".ومن ثم، قرر غوندوغان، صاحب الـ33 عاماً الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.في سياق متصل، ذكر موقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية أن صاحب الـ33 عاماً يجذب اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز منها ناديه السابق مانشستر سيتي، فضلاً عن فرق من تركيا وقطر والسعودية.يذكر أن غوندوغان انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.وشارك غوندوغان مع البارسا في 51 مباراة خلال موسمه الأول في إسبانيا، حيث سجل 5 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.