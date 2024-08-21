إدارة منتخب العراق للشباب تنهي أزمة المحترف آدم طالب

ويبلغ رشيد من العمر (18 عامًا)، وهو لاعب مرشح للعب مع منتخبات العراق لفئات الشباب والأولمبي والناشئين، وبات على أعتاب العودة لفريق الشباب بعد فترة من التوتر والغضب لدى اللاعب.وقال مدير إدارة منتخب العراق للشباب نديم كريم في بيان: "إدارة نادي ماريبور السلوفيني، وافقت على جعل اللاعب آدم طالب متاحًا للانخراط في صفوف منتخب الشباب الذي سيقيم معسكرًا تدريبيًّا يسبق مشاركته في تصفيات كأس آسيا التي تجري في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل في تايلاند".وأضاف كريم: "الجهود الحثيثة التي بذلت من قبلنا، وكذلك من قبل ماهر نوفل وكيل أعمال اللاعب آدم طالب، كانت سببًا في إقناع إدارة النادي السلوفيني بانضمام آدم طالب إلى المعسكر التدريبي الخارجي الذي سيجري في الفترة المقبلة، وكذلك التصفيات القارية، رغم كونها خارج فترة الفيفا الخاصة بالتوقف الدولي".وعاش اللاعب آدم طالب في حالة نفسية صعبة خلال الفترة الماضية، وكان غاضبًا جدًّا ولا يريد تمثيل المنتخبات العراقية، بسبب استبعاده في اللحظات الأخيرة من قائمة المنتخب العراقي الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024، كون اللاعب تدرب باجتهاد وكان يركز فقط على المشاركة في تلك البطولة.كما ان اللاعب سبق وأن أبلغ المقربين منه بأنه لا يريد تمثيل المنتخبات العراقية، والجميع كان يعلم بأنها ساعات غضب ولا يمكن الحديث معه وقتها، فيما ركز آدم طالب رشيد في الفترة الماضية على إكمال إجراءات انتقاله من فريق شباب تورينو الإيطالي إلى الفريق الأول في نادي ماريبور السلوفيني، وبعد أن تمت الصفقة بنجاح تحسنت نفسية اللاعب.