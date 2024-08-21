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حامي عرين الالمان يعتزل اللعب دوليا

رياضة

2024-08-21 | 12:20
حامي عرين الالمان يعتزل اللعب دوليا
1,183 مشاهدة

أعلن الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، اعتزاله اللعب دوليا.

وكتب نوير عبر حسابه على "إنستغرام" الأربعاء: "اليوم نهاية مسيرتي في المنتخب الألماني لكرة القدم"

وقال: "من يعرفني يدرك أنني لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، أشعر أنني بحالة جيدة جدا بدنيا وبالطبع كأس العالم 2026 كانت عامل جذب بالنسبة لي، وبالرغم من ذلك، فقد توصلت لقرار أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي في المنتخب".

الاتحاد الألماني لكرة القدم نشر بيانا ودع فيه نوير الذي وصفه بـ"أحد أعظم الحراس على مر العصور"، مضيفا "كل الكلمات لا تفي حقه، لكنها نابعة من القلب، شكرا يا مانو على نجاحك الفريد والمبهر بالطبع".

واختتم: "غيرت حراسة المرمى، حددت ملامحها، كما حدث مع هذا الفريق، فريقك، قائدا وقدوة وبطلا للعالم وصديقا، سنفتقدك".

اعتزال مانويل نوير يعد نبأ سارا لمواطنه مارك أندريه تير شتيغن قائد برشلونة.

تير شتيغن لم يخف رغبته سابقا في الحصول على المركز الأساسي لحراسة مرمى منتخب الألماني في وجود نوير صاحب الـ38 عاما.


وتحدث تير شتيغن عن هذا الأمر صراحة في أكثر من مناسبة، كان أحدثها قبل انطلاق بطولة يورو 2024 هذا الصيف.

وقال شتيغن في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية في يونيو/حزيران الماضي: "الوضع ليس محببا، لكنني أتقبل القرار ولو أنني لا أوافق عليه".

مؤكدا أن في النهاية، لديه مسؤولية تجاه تلك المجموعة ويجب أن يساعد المنتخب بكل طريقة ممكنة.

بدأ نوير مشواره مع منتخب ألمانيا عام 2009، وخاض بقميصه 124 مباراة دولية.

وحصد نوير مع "الماكينات" لقب بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.
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نوير

المانيا

اعتزال

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