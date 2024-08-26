طلب نيمار مرفوض.. كواليس رغبة نجم الهلال في العودة إلى برشلونة

دافع عن ألوان برشلونة ما بين عامي 2013 و2017 وحقق مع الفريق نجاحات عديدة أبرزها ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.لكن رحل بشكل مفاجئ في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الكرة حتى الآن.ومنذ رحيله عن البارسا، ونيمار يتخبط في المستوى ويواجه عديد الإصابات، ما جعله يطلب العودة إليه في عدة منافسات.كواليس فشل مهاجم الهلال في العودة إلى برشلونة صيف 2024آخر محاولة كانت الصيف الحالي، حيث حاول دا، العودة إلى برشلونة الإسباني، بحسب الصحفي الإسباني جيرار روميرو.وذكر الصحفي الإسباني، أن عرض خدماته على برشلونة في ظل سعي النادي الكتالوني لإيجاد جناح أيسر جديد.ولكن الصفقة لم تتم في ظل إدراك برشلونة لصعوبة التعاقد مع اللاعب، بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه في الهلال، 100 مليون يورو في الموسم، وكذلك المبلغ الذي قد يطلبه "الزعيم" للاستغناء عنه.وطبقاً لصحيفة "سبورت"،كان قريبًا جدًا من العودة إلى برشلونة في عام 2020، حيث عرض البارسا 110 ملايين يورو بالإضافة إلى توديبو وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي على سبيل الإعارة، لكن باريس سان جيرمان طلب 130 مليون يورو.يشار إلى أن اسم برشلونة ارتبط كذلك بأسماء أخرى خلال الصيف في مركز الجناح منها فيدريكو كييزا من يوفنتوس والبرتغالي رفائيل لياو من ميلان.يذكر أن عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مشاركته في مباراة مع منتخب البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتسببت تلك الإصابة في عدم مشاركة مع الهلال والمنتخب البرازيلي منذ ذلك الحين وإلى الآن.علماً بأن جناح باريس سان جيرمان السابق حاول في مرات عديدة أن يعود للبارسا أبرزها في عام 2020.