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كاساس يقدم طلبًا خلال إقامته في الدوحة

رياضة

2024-08-27 | 03:21
كاساس يقدم طلبًا خلال إقامته في الدوحة
2,424 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

طالب مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس الاتحاد العراقي لكرة القدم بإقامة مباراة ودية لأسود الرافدين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض المنتخب العراقي معسكرًا تدريبيًا في الدوحة استعدادًا لمواجهة عمان والكويت تواليًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان: "المنتخب العراقي يواصل إجراء تدريباته مساء الإثنين في العاصمةِ القطرية الدوحة، وذلك تحضيرًا لمواجهةِ منتخبي عمان والكويت يومي 5 و10 سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026".

وأضاف: "التدريبات التي احتضنتها جامعة قطر وحضرها رئيس الوفد العراقي يونس محمود النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، جرت وسط درجة حرارة 37 مئوية، وبمعدل رطوبة تراوح ما بين 50-57% في أثناء زمن الحصة التدريبيّة".

وتابع: "شاركَ في تدريبات اليوم (21) لاعبًا هم: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، محمد قاسم، أحمد يحيى، محمد الطائي، سعد ناطق، باشانغ عبد الله، زيد تحسين، هيران أحمد، أسامة رشيد، أحمد مكنزي، صفاء هادي، مصطفى سعدون، مهند علي، ريبين سولاقا حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أمجد عطوان، مناف يونس، أكام هاشم".

خيسوس كاساس يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي العراق
وأكمل: "التدريبات سبقتها محاضرة بالفيديو مفصلة من قبل مدربِ المنتخب الوطني خيسوس كاساس متعلقة بالجانبين الدفاعي والهجومي، طالب من خلالها كاساس بأن تطبق مفرداتها في تدريبات اليوم التي شهدت شدةً أعلى من تدريبات الأمس مع اكتمال انضمام جميع لاعبي (معسكر الدوحة)، على أمل أن تكون مكثفة في الأيام المقبلة قبل مواجهة منتخب عمان في مستهل مشوار التصفيات".

وتابع: "مدرب المنتخب العراقي كاساس طلب إجراء مباراة ودية تدريبية مع أحد أندية الدرجة الثانية في قطر، ومن المؤمل أن تشهد الأيام القليلة موعدًا لتحديدها قبل نهاية المعسكر الحالي".

وسيلتحق محترف الوحدة السعودي يوسف الأمين بوفد المنتخب العراقي في الدوحة يوم الخميس المقبل لينضم إلى جانب زملائه في المعسكرِ الذي يستمر لغاية الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تأكد غياب محترف بورت التايلاندي فرانس بطرس عن المشاركة في مباراتي عمان والكويت، وذلك بعد تعرضه لإصابة مؤخرًا مع ناديه وسيكون خارج حسابات خيسوس كاساس.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية في التصفيات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.
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كاساس

الدوحة

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