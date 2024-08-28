قرارات "حاسمة" من إدارة الزوراء قبل انطلاق دوري نجوم العراق

ودفع هذا الأمر إدارة النادي للتقدم بشكوى لدى مركز التسوية الرياضي، الذي أعاد الإدارة للعمل من جديد، لتعود اللجنة الأولمبية وتقرر حل الهيئة الإدارية للنادي.سترسل إدارة النادي الفريق الكروي في معسكر خارجي، استعدادًا للموسم الكروي الجديد في دوري نجوم العراق، من أجل التحضير بهدوء وبأفضل شكل ممكن للموسم الكروي الجديد، إذ تريد إدارة النوارس إبعاد الفريق عن المشكلات الإدارية والخارجية، التي قد تؤثر في تحضيراته للموسم الكروي الجديد.كما ان إدارة النادي ستقدم شكوى جديدة ضد اللجنة الأولمبية في مركز التسوية لاسترداد حق النادي، وفي حال لم تجر الأمور على ما يرام، ستلجأ إلى محكمة النزاعات الرياضية الدولية (كاس) لإصدار قرار حاسم بعودة الأمور إلى نصابها، والعمل بهدوء قبل انطلاق الموسم الكوري الجديد، بحسب winwin.وتعتقد إدارة نادي النوارس أن أحد أعضاء اللجنة الأولمبية العراقية يحرض الجماهير على الهتاف ضد الإدارة، في وقت لا تريد إدارة النادي الحالية برئاسة فلاح حسن الدخول بصدامات مع الجماهير، لأنها تريد أن تسير الأمور بهدوء، قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق الموسم المقبل.ونجحت إدارة النوارس في إقناع أبرز لاعبي الفريق في البقاء ضمن صفوف الفريق بموسمه الجديد، وعلى رأسهم وحسن عبد الكريم "قوقية" وميثم جبار، وغيرهم من اللاعبين المهمين.كما نجحت إدارة النادي في إبرام مجموعة صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين عراقيين وأجانب مهمين، على غرار المهاجم علي يوسف والمدافع الهولندي لاسانا فاي والمغربي أنور طرخات وغيرهم.