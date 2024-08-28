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رونالدو يفتح قلبه لجماهيره.. ماذا قال عن اللعب بالسعودية والهدف الـ 1000

رياضة

2024-08-28 | 11:16
رونالدو يفتح قلبه لجماهيره.. ماذا قال عن اللعب بالسعودية والهدف الـ 1000
167 مشاهدة

فتح كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، قلبه للحديث عن عدة أمور تتعلق بمسيرته الكروية ومستقبله في الملاعب.

رونالدو بدأ فصلا جديدا في مسيرته الكروية مطلع عام 2023 بانتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

تعاقد النصر مع رونالدو كان بمثابة شرارة البداية لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر كريستيانو في مقابلة بالفيديو على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، تحدث فيها مع ريو فيردناند أسطورة إنجلترا وزميله الأسبق في مانشستر يونايتد.

قال رونالدو عن الانتقال إلى النصر: "أنا سعيد بكوني أول نجم يصل إلى الدوري السعودي، وسعيد بهذا التطور الذي يحدث".

وأوضح: "الدوري السعودي صعب للغاية وأنا سعيد هنا، السعودية دولة جميلة، أنا وعائلتي سعداء جدا فيها".

وواصل: "جميع الدوريات مُختلفة، في رأيي الناس يتحدثون أكثر من مما يعلمون، وبالطبع كل دوري توجد به مشكلات، لكن الدوري السعودي ليس سهلا أبدا، أنا أقول ذلك وأنا متأكد بنسبة 100%".

وتابع: "كنت أعلم أن اللاعبين سيلحقون بي عندما أذهب إلى الدوري السعودي، كنت متأكدا من ذلك".
وأضاف صاحب الـ39 عاما: "لا أعلم متى سأعتزل، بالطبع الأمر أصبح أقرب من أي وقت مضى، لكن لا أعلم الموعد".

وبعد وصوله إلى 899 هدفا مع الأندية والمنتخبات، تطرق رونالدو للحديث عن الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.

وقال كريستيانو: "أريد الـ1000 هدف، وفي حال وصولي لهذا الرقم ستكون جميع أهدافي الـ1000 موثقه بالفيديو".

وأضاف ضاحكا: "في حال كنت أريد زيادة عدد أهدافي، فسأقوم باحتساب أهدافي في التدريبات".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "إذا لم أتعرض لأي إصابة، أريد أن أسجل 1000 هدف، سأحاول تحقيق هذا الهدف، سيكون هذا الرقم هو أكبر بصمة لي في مسيرتي".

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رونالدو

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