قائمة بالفرق المشاركة في أبطال أوروبا 2024-2025

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد مراسم القرعة المرتقبة لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.
وتشهد البطولة هذا العام نظامًا جديدًا بداية من دور المجموعات الذي يشارك فيه 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا .
كما يقام هذا الدور بنظام الدوري، ويخوض كل فريق فيه 8 مباريات بدلًا من 6، بينما يتأهل أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16.
وتخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا من مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لنفس الدور.
وتغادر بقية الفرق المسابقة دون التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تستمر بقية أدوار المسابقة بنظام خروج المغلوب.
وفي التقرير التالي من "العين الرياضية"، نستعرض معكم أبر المعلومات المتعلقة بالفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا من التصنيف للترتيب.
من المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 يوم الخميس الموافق 29 أغسطس/آب 2024.
وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما هي الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2025؟
وفقًا للاتحاد الأوروبي تم تقسم الـ36 فريقًا المشاركين في البطولة إلى 4 مستويات قبل القرعة، جاءت كالتالي:
المستوى الأول
ريال مدريد
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
ليفربول
إنتر ميلان
بروسيا دورتموند
لايبزيغ
برشلونة
المستوى الثاني
باير ليفركوزن
أتلتيكو مدريد
أتالانتا
يوفنتوس
بنفيكا
أرسنال
كلوب بروج
شاختار دونيتسك
ميلان
المستوى الثالث
فينورد
سبورتنغ لشبونة
آيندهوفن
ريد بول سالزبورغ
بولونيا
يونغ بويز
سلتيك
سلتيك
لم يتحدد بعد
لم يتحدد بعد
لم يتحدد بعد
المستوى الرابع
موناكو
سبارتا براغ
أستون فيلا
جيرونا
شتوتغارت
شتورم غراتس
بريست
لم يتحدد بعد