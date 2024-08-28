قائمة بالفرق المشاركة في أبطال أوروبا 2024-2025

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد مراسم القرعة المرتقبة لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.وتشهد البطولة هذا العام نظامًا جديدًا بداية من دور المجموعات الذي يشارك فيه 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا .كما يقام هذا الدور بنظام الدوري، ويخوض كل فريق فيه 8 مباريات بدلًا من 6، بينما يتأهل أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16.وتخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا من مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لنفس الدور.وتغادر بقية الفرق المسابقة دون التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تستمر بقية أدوار المسابقة بنظام خروج المغلوب.وفي التقرير التالي من "العين الرياضية"، نستعرض معكم أبر المعلومات المتعلقة بالفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا من التصنيف للترتيب.من المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 يوم الخميس الموافق 29 أغسطس/آب 2024.وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.ما هي الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2025؟وفقًا للاتحاد الأوروبي تم تقسم الـ36 فريقًا المشاركين في البطولة إلى 4 مستويات قبل القرعة، جاءت كالتالي:المستوى الأولريال مدريدمانشستر سيتيبايرن ميونخباريس سان جيرمانليفربولإنتر ميلانبروسيا دورتموندلايبزيغبرشلونةالمستوى الثانيباير ليفركوزنأتلتيكو مدريدأتالانتايوفنتوسبنفيكاأرسنالكلوب بروجشاختار دونيتسكميلانالمستوى الثالثفينوردسبورتنغ لشبونةآيندهوفنريد بول سالزبورغبولونيايونغ بويزسلتيكسلتيكلم يتحدد بعدلم يتحدد بعدلم يتحدد بعدالمستوى الرابعموناكوسبارتا براغأستون فيلاجيروناشتوتغارتشتورم غراتسبريستلم يتحدد بعد