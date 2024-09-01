"قوقية" ومحمد قاسم أبرزهم.. ما هي الأسماء التي استبعدها مدرب العراق؟

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لمباراتي عمان والكويت ضمن الجولتين الأولى والثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.





أما المستبعدين، فهم: أكام هاشم، وحسن عبد الكريم "قوقية"، وباشانغ عبد الله، ومحمد قاسم، وهيران أحمد، وفرانس بطرس.

وتألفت قائمة المنتخب العراقي من (26) لاعبًا هم كل من جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، أيمن حسين، إبراهيم بايش، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، أمير العماري، مصطفى سعدون، حسين علي، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، محمد الطائي، علي الحمادي، مهند علي، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، دانيلو السعد، ريبين سولاقا، لؤي العاني، أمجد عطوان، علي جاسم.

يشار الى ان الإبعاد لم يكن نهائياً وإنما لمباراتي عمان والكويت ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم يومي 5 و10 من الشهر الجاري.

ومن المؤمل أن يخوض المنتخب العراقي مساء اليوم آخر وحداته التدريبية قبل اختتام معسكر الدوحة والتوجه غدًا الإثنين إلى .



يذكر أن المنتخب العراقي قد خاض حصة تدريبية استشفائية صباح اليوم في مقر الإقامة في الدوحة بداخل صالة الألعاب الرياضية، لجميع اللاعبين الذين اشتركوا في مواجهة أمس ضد نادي الوعب.



وفاز المنتخب العراقي على نادي الوعب القطري بهدفين دون رد في مباراة ودية يوم أمس السبت، وسجل ثنائية العراق كل من أمجد عطوان في الدقيقة 5 وزيد تحسين في الدقيقة 90، إذ جاءت المباراة للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم لخوض المباريات.



وكانت التغييرات مفتوحة في المباراة بواقع 3 توقفات بناء على طلب مدرب المنتخب العراقي كاساس، كما كان اللقاء مغلقًا بعيدًا عن الحضور الجماهيري ووسائل الإعلام بطلب من المدرب الإسباني أيضاً.

محاضرات فنية من خيسوس كاساس

وخلال الأيام القليلة الماضية، رفع المنتخب العراقي من وتيرة تدريباته في ملعب جامعة قطر تحضيرًا لانطلاق جولة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.



وسبقت الحصص التدريبيّة محاضرات فنيّة فيديويّة لمدرب المنتخب العراقي كاساس، تركزت على الطرق الممكن استخدامها في عملية نقل الكرة إلى مناطق المنافس مع تطبيق مفردات المحاضرة في التدريبات، التي شهدت مؤخرًا التحاق محترف الوحدة السعودي يوسف أمين بوفد المنتخب العراقي في الدوحة.



وشهدت تدريبات المنتخب العراقي، حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي.