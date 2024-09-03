وفد المنتخب العماني يصل الى البصرة

مسيرة مليئة بالأهداف والمواقف الجدلية.. سواريز يعلّق حذاءه الدولي (فيديو)
06:29 | 2024-09-03
ما قصة فضيحة المقطع الجنسي لفريق ريال مدريد؟.. محادثات "واتس آب" تكشف الدليل
05:24 | 2024-09-03
علي جاسم وعلي الحمادي يلتحقان بوفد المنتخب العراقي في البصرة (صورة)
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مطالبات بمنح أيمن حسين شارة القيادة بدلًا من جلال حسن.. ما القصة؟
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الجماهير الكويتية تعاني في الأردن قبل مواجهة الخميس.. ماذا يجري؟
03:30 | 2024-09-03
رونالدو يحدد شرطاً للرحيل عن النصر والبرتغال
16:25 | 2024-09-02