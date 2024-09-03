وفد المنتخب العماني يصل الى البصرة

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني يوم الخميس المقبل على ملعب الدولي عند الساعة السابعة مساءً في مستهل مبارياته في المرحلة الحاسمة من التصفيات.وبحسب مراسل السومرية، فان وفد المنتخب العماني وصل الى مطار الدولي قبل قليل، استعداداً لمواجهة أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل، مشيرا الى ان المنتخب العماني سيجري اليوم الثلاثاء أولى وحداته التدريبية في إحدى ملاعب المدينة الرياضية في .وفي السياق أيضاً، أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، جاهزية ملعب الدولي لاحتضان مباراة العراق وعمان يوم الخميس المقبل، حيث استكملت جميع التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة والتي ستكون بداية مشوار أسود الرافدين في المرحلة الحاسمة من التصفيات.كما أكدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، استكمال الإجراءات ووضع الخطط الأمنية والخدمية لإنجاح استضافة المباراة، إذ لن تكون الشوارع مغلقة أمام مرور المركبات في يوم المباراة على عكس ما كان يحدث في الأعوام السابقة.وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.