دي ماريا يفجر مفاجأة بشأن أسوأ مدرب لعب تحت قيادته

بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس في تصريحات لشبكة "ESPN": "أسوأ مدرب عملت معه هو لويس فان غال (في مانشستر يونايتد)، بإمكانكم أن تكونوا واثقين من ذلك، إن كان لديكم أي شك سأوضح ذلك الآن".وكان صاحب الـ36 عاما، انضم لمانشستر يونايتد في صيف العام 2014 بعد فترة تألقه مع ريال مدريد، لكن الجناح الأرجنتيني لم يتأقلم مع بيئته الجديدة في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي فان غال ليرحل بعد موسم واحد صوب باريس سان جيرمان.وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها نجم ريال مدريد السابق فان غال، ففي عام 2021، وصفه دي ماريا بعبارات لاذعة، لكن المدرب الهولندي رفض الرد حينها وتجاهل تصريحات الجناح الأرجنتيني.