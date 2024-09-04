الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وايرثلنك يعلنان عن شراكة إقليمية جديدة

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإعلان عن الشراكة تم اليوم خلال اجتماع خاص أقيم في مقر الاتحاد الأسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بين مجموعة من ممثلي شركة ايرثلنك من ضمنهم علاء جاسم الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك للاتصالات والإنترنت، وداتوك سري ويندسور جون امين عام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، فيما أكدوا من خلاله التزامهم بتحقيق أهدافهم المشتركة والسعي نحو خلق تجارب أكثر متعة خلال المباريات للجماهير والفرق المشاركة من الشرق الأوسط".
وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الترحيب بشركة ايرثلنك كشريك إقليمي رسمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، مما يعكس النمو المستمر لشعبية بطولات الاتحاد الأسيوي للمنتخبات في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف: "كما يؤكد ذلك على نجاح نظام المسابقة في المساهمة باستقطابها لعدد أكبر من الجماهير في مختلف الأقاليم. نشكر شركة ايرثلنك على مشاركتنا الثقة في الكرة الأسيوية، ونتطلع إلى تعزيز الروابط فيما بيننا وصنع ذكريات ولحظات خالدة لجماهير كرة القدم الشغوفة في الشرق الأوسط".
من جهته قال علاء جاسم رئيس مجلس إدارة شركة وايرثلنك: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة التاريخية وتتطلع لدعم منتخب العراق لما يمثله لنا كرمز فخر ومصدر سعادة للعراقيين، وتعد شراكتنا مع الاتحاد الأسيوي جزء من استراتيجية ايرثلنك والتي تسعى لتمكين الشباب العراقيين في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة، كما تتماشى هذه الشراكة مع طموح ايرثلنك لدعم نمو الرياضة العراقية، ولدينا ثقة كبيرة في إمكانية منتخبنا من تمثيل العراق بشكل مشرف والوصول إلى نهائيات كأس العالم".
وأوضح: "نشكر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على كونهم أحد شركائنا في هذه الرحلة، ونود التعبير عن إمتناننا للاستقبال الرحب الذي قدموه لنا هنا".
في المقابل قال باتريك مورفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كرة القدم الأسيوية: "نرحب بايرثلنك في أسرة شركاء الاتحاد الأسيوي بصفتها شريك إقليمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، ونؤمن بقدرتنا على العمل معا تحقيق أهدافنا المشتركة وصنع تجارب مميزة للمشجعين خلال هذه المنافسة الشيقة".