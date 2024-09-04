الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وايرثلنك يعلنان عن شراكة إقليمية جديدة

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ضم شركة وايرثلنك للاتصالات والانترنت كشريك إقليمي رسمي جديد للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، والتي تنطلق اعتباراً من 5 أيلول / سبتمبر 2024 وتستمر لغاية تشرين الثاني / نوفمبر 2025 وتشمل هذه الشراكة مجموعة من المباريات الكبرى في دول متعددة منها العراق، والأردن وعمان، وفلسطين، والكويت.





وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الترحيب بشركة ايرثلنك كشريك إقليمي رسمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، مما يعكس النمو المستمر لشعبية بطولات الاتحاد الأسيوي للمنتخبات في مختلف أنحاء العالم".



وأضاف: "كما يؤكد ذلك على نجاح نظام المسابقة في المساهمة باستقطابها لعدد أكبر من الجماهير في مختلف الأقاليم. نشكر شركة ايرثلنك على مشاركتنا الثقة في الكرة الأسيوية، ونتطلع إلى تعزيز الروابط فيما بيننا وصنع ذكريات ولحظات خالدة لجماهير كرة القدم الشغوفة في الشرق الأوسط".



من جهته قال علاء جاسم رئيس مجلس إدارة شركة وايرثلنك: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة التاريخية وتتطلع لدعم منتخب العراق لما يمثله لنا كرمز فخر ومصدر سعادة للعراقيين، وتعد شراكتنا مع الاتحاد الأسيوي جزء من استراتيجية ايرثلنك والتي تسعى لتمكين الشباب العراقيين في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة، كما تتماشى هذه الشراكة مع طموح ايرثلنك لدعم نمو الرياضة العراقية، ولدينا ثقة كبيرة في إمكانية منتخبنا من تمثيل العراق بشكل مشرف والوصول إلى نهائيات كأس العالم".



وأوضح: "نشكر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على كونهم أحد شركائنا في هذه الرحلة، ونود التعبير عن إمتناننا للاستقبال الرحب الذي قدموه لنا هنا".



في المقابل قال باتريك مورفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كرة القدم الأسيوية: "نرحب بايرثلنك في أسرة شركاء الاتحاد الأسيوي بصفتها شريك إقليمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، ونؤمن بقدرتنا على العمل معا تحقيق أهدافنا المشتركة وصنع تجارب مميزة للمشجعين خلال هذه المنافسة الشيقة". وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإعلان عن الشراكة تم اليوم خلال اجتماع خاص أقيم في مقر الاتحاد الأسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بين مجموعة من ممثلي شركة ايرثلنك من ضمنهم علاء جاسم الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك للاتصالات والإنترنت، وداتوك سري ويندسور جون امين عام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، فيما أكدوا من خلاله التزامهم بتحقيق أهدافهم المشتركة والسعي نحو خلق تجارب أكثر متعة خلال المباريات للجماهير والفرق المشاركة من الشرق الأوسط".وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الترحيب بشركة ايرثلنك كشريك إقليمي رسمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، مما يعكس النمو المستمر لشعبية بطولات الاتحاد الأسيوي للمنتخبات في مختلف أنحاء العالم".وأضاف: "كما يؤكد ذلك على نجاح نظام المسابقة في المساهمة باستقطابها لعدد أكبر من الجماهير في مختلف الأقاليم. نشكر شركة ايرثلنك على مشاركتنا الثقة في الكرة الأسيوية، ونتطلع إلى تعزيز الروابط فيما بيننا وصنع ذكريات ولحظات خالدة لجماهير كرة القدم الشغوفة في الشرق الأوسط".من جهته قال علاء جاسم رئيس مجلس إدارة شركة وايرثلنك: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة التاريخية وتتطلع لدعم منتخب العراق لما يمثله لنا كرمز فخر ومصدر سعادة للعراقيين، وتعد شراكتنا مع الاتحاد الأسيوي جزء من استراتيجية ايرثلنك والتي تسعى لتمكين الشباب العراقيين في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة، كما تتماشى هذه الشراكة مع طموح ايرثلنك لدعم نمو الرياضة العراقية، ولدينا ثقة كبيرة في إمكانية منتخبنا من تمثيل العراق بشكل مشرف والوصول إلى نهائيات كأس العالم".وأوضح: "نشكر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على كونهم أحد شركائنا في هذه الرحلة، ونود التعبير عن إمتناننا للاستقبال الرحب الذي قدموه لنا هنا".في المقابل قال باتريك مورفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كرة القدم الأسيوية: "نرحب بايرثلنك في أسرة شركاء الاتحاد الأسيوي بصفتها شريك إقليمي للتصفيات الأسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026، ونؤمن بقدرتنا على العمل معا تحقيق أهدافنا المشتركة وصنع تجارب مميزة للمشجعين خلال هذه المنافسة الشيقة".

*عن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم

الاتحاد الأسيوي لكرة القدم هو الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأسيوية، وهو أحد ستة اتحادات قارية تشكل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقد تأسس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عام 1954، ويقع مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو يضم 47 اتحاداً وطنيا. يقوم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بتنظيم كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا لكرة الصالات وهي أهم بطولات المنتخبات الوطنية بكرة القدم وكرة الصالات، في حين تعتبر دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا للسيدات أهم البطولات على صعيد الأندية، وهي تستقطب متابعة الملايين من عشاق كرة القدم في كافة أرجاء القارة وخارجها.



*حول شركة ايرثلنك للاتصالات

تأسست شركة ايرثلنك للاتصالات في العام 2005 وتمكنت خلال مدة قليلة من أن تكون أكبر مزود الخدمات الإنترنت والاتصالات في العراق، بالاعتماد على تغطيتها الواسعة وفريقها التقني الذي يعتبر أكبر فريق دعم فني في العراق متواجد في كل محافظة ومدينة. ولأن ايرثلنك تهدف دوماً لتطوير قطاع الاتصالات العراقي، تمكنت من تنفيذ أكبر مشروع بنى تحتية للإنترنت عبر الكوابل الضوئية في المنطقة، وهو المشروع الوطني للإنترنت.



*عن مجموعة كرة القدم الآسيوية

مجموعة كرة القدم الأسيوية هي الشريك التجاري الحصري لمسابقات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من 2023 إلى 2028. وتغطي شراكة المجموعة والاتحاد الأسيوي جميع مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية الكبرى بالاتحاد، بما فيها كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات والتصفيات الأسيوية النسائية لدورة الألعاب الأولمبية ودوري أبطال آسيا وكاس الاتحاد الأسيوي ومسابقات الشباب والكرة قدم الصالات.