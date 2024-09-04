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بغياب رونالدو وميسي.. الكشف عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

رياضة

2024-09-04 | 15:22
بغياب رونالدو وميسي.. الكشف عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
المصدر:
وكالات
1,414 مشاهدة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الأربعاء عن المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024.

وسيقام حفل توزيع جوائز "البالون دور 2024"، يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وكشفت المجلة الفرنسية عن قوائم المرشحين بمختلف الفئات، والتي يأتي على رأسها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، "كوبا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.
 
وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2024
1- جود بيلينغهام - ريال مدريد

2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي

3- نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو

4- غرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

5- أرتيوم دوفبيك - روما (جيرونا)

6- توني كروس - معتزل (ريال مدريد)

7- روبن دياز - مانشستر سيتي

8- فيل فودين - مانشستر سيتي

9- إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

10- فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد.

11- داني كارفاخال - ريال مدريد

12- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان/ ريال مدريد

13- أليخاندرو غريمالدو - باير ليفركوزن

14- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

15- أديمولا لوكمان - أتالانتا

16- أنطوني روديغر - ريال مدريد

17- لامين جمال - برشلونة

18- بوكايو ساكا - أرسنال

19- هاكان تشالهانوغلو - إنتر ميلان

20- ويليام ساليبا - أرسنال

21- ماتس هوميلز - بروسيا دورتموند/ روما

22- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

23- داني أولمو - لايبزيغ/ برشلونة

24- رودري - مانشستر سيتي

25- ديكلان رايس - أرسنال

26- هاري كين - بايرن ميونخ

27- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

28- كول بالمر - تشيلسي

29- فيتينيا - باريس سان جيرمان

30- مارتن أوديغارد - أرسنال

- المرشحون لجائزة كوبا 2024
 
زائيري إيميري - باريس سان جيرمان

لامين جمال - برشلونة

ماتيس تيل - بايرن ميونخ

سافينيو - مانشستر سيتي (جيرونا)

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

كريم كوناتي - سالزبورغ

أردا غولر - ريال مدريد

أليخاندرو غارناتشو - مانشستر يونايتد

باو كوبارسي - برشلونة.

- المرشحون لجائزة ياشين 2024
يان سومير - إنتر ميلان

أوناي سيمون - أتلتيك بلباو

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

جيورجي مامارداتشفيلي - فالنسيا

مايك ماينان - ميلان

أندريه لونين - ريال مدريد

رونوين ويليامز - صن داونز

غريغور كوبيل - بروسيا دورتموند

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

ديوغو كوستا - بورتو.

- المرشحون لجائزة مدرب العام
تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

لويس دي لا فوينتي - منتخب إسبانيا

جيان بييرو غاسبريني - أتالانتا

بيب غوارديولا - مانشستر سيتي

ليونيل سكالوني - منتخب الأرجنتين.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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