بغياب رونالدو وميسي.. الكشف عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وسيقام حفل توزيع جوائز "البالون دور 2024"، يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.
وكشفت المجلة الفرنسية عن قوائم المرشحين بمختلف الفئات، والتي يأتي على رأسها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، "كوبا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.
وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
.
- المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2024
1- جود بيلينغهام - ريال مدريد
2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي
3- نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو
4- غرانيت تشاكا - باير ليفركوزن
5- أرتيوم دوفبيك - روما (جيرونا)
6- توني كروس
- معتزل (ريال مدريد)
7- روبن دياز - مانشستر سيتي
8- فيل فودين - مانشستر سيتي
9- إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا
10- فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد.
11- داني كارفاخال - ريال مدريد
12- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان/ ريال مدريد
13- أليخاندرو غريمالدو - باير ليفركوزن
14- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان
15- أديمولا لوكمان - أتالانتا
16- أنطوني روديغر - ريال مدريد
17- لامين جمال - برشلونة
18- بوكايو ساكا - أرسنال
19- هاكان تشالهانوغلو - إنتر ميلان
20- ويليام ساليبا - أرسنال
21- ماتس هوميلز - بروسيا دورتموند/ روما
22- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن
23- داني أولمو - لايبزيغ/ برشلونة
24- رودري - مانشستر سيتي
25- ديكلان رايس - أرسنال
26- هاري كين - بايرن ميونخ
27- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد
28- كول بالمر - تشيلسي
29- فيتينيا - باريس سان جيرمان
30- مارتن أوديغارد - أرسنال
- المرشحون لجائزة كوبا 2024