رغم الأداء الغير مقنع.. العراق يحقق 4 إيجابيات في مباراته أمام عمان

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وتواجه المنتخبان على ملعب الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ونجح أسود الرافدين في تحقيق الانتصار بفضل هدف مهاجمه أيمن حسين الذي ارتقى عاليًا مسجلًا الهدف من كرة رأسية في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لامس حاجز الـ64 ألف متفرج وسط أجواء احتفالية من الجمهور العراقي الذي ارتدى معظمه الألوان البيضاء.بفضل فوزه على عمان، وجد المنتخب العراقي نفسه منافسًا حقيقيًا على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات، خصوصًا بعد تعادل المنتخب الكوري الجنوبي أمام ضيفه الفلسطيني من دون أهداف.العراق بعد هذا الفوز، سيحاول المضي قدمًا في تحقيق حلمه بالتأهل إلى كأس العالم في حال تكرر النجاح في المباراة المقبلة أمام الكويت، بالتالي فإن منتخب أسود الرافدين لن يتنازل عن أحد المركزين الأوليين في حال حقق الأهداف التي يطمح إليها.استطاع المنتخب العراقي أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة، ليرد على كل منتقدي دفاعات أسود الرافدين وعلى وجه الخصوص ثنائي قلب الدفاع.وفق الخطة التي وضعها كاساس اليوم، استطاع العراقيون إجهاض خطورة المنتخب العماني في المباراة، إذ تمركز لاعبو خط الوسط بكثرة قرب قوس منطقة جزاء المنتخب العراقي، وأيضًا كان للأجنحة دور كبير جدًا في مساندة الأظهرة ووضع حد للهجمات العمانية.بلا أدنى شك نجح العراق في تنظيم المباراة بشكل جيد جداً ليؤكد بأنه اكتسب الخبرة الكافية في احتضان المباريات والبطولات الدولية على أرضه وبين جماهيره.دخول الجماهير تم بانسيابية عالية دون وجود أي حالات تدافع أو مشكلات كما حدث في السابق في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" في مطلع العام الماضي، لذلك دخل الجميع وغادر دون أي منغصات أو أمور قد تسبب بغياب الفرحة.استطاعت الجماهير العراقية أن تعبّر عن حبها للمنتخب العراقي بلوحات كبيرة حملت شعارات ورسومًا ترمز إلى أسد يحمل معه كأس العالم، في إشارة إلى قدرة المنتخب العراقي على بلوغ المونديال.الجمهور العراقي أستطاع أن يتوحد أخيرًا، عندما تم إنشاء رابطة للجماهير تضم رؤساء روابط جميع الأندية العراقية من الوسط والجنوب، إذ نجح هؤلاء في نشر ثقافة الوعي بين بقية الجماهير للحفاظ على وضع المنتخب العراقي وعدم النزول إلى الملعب لإبعاد الاتحاد العراقي عن الغرامات المالية.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل وعلى استاد جابر الأحمد الدولي.وفي ذات التاريخ، سيلعب منتخب عمان مع نظيره الكوري الجنوبي على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد في يوم الثلاثاء المقبل أيضًا.المصدر: