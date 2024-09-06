اللاعب رقم 12 "يرعب" خصوم المنتخب العراقي في البصرة

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره العماني بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب أيمن حسين في الدقيقة (13) من المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الدولي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم.وعقب نهاية المباراة، أكد مدافع المنتخب العراقي حسين علي لعدد من وسائل الإعلام أن الإصابة التي تعرض لها في أثناء المباراة كانت بسيطة وعبارة عن تشنج عضلي، مضيفا، "استطعنا أن نحقق الفوز وهو الأهم من النتيجة، جميلة جدًّا وصعبة على جميع المنتخبات التي تأتي إليها ونحن نتطلع لإسعاد الجماهير العراقية".بدوره، تحدث حارس المنتخب العراقي علي كاظم عن أهمية الفوز بقوله: "الفوز مهم والمنتخب العماني ليس سهلًا، إلا أننا استطعنا أن نحصل على الثلاث نقاط وهذا هو المطلوب".إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العراقي في بيان: "رغم حساسية المباراة كونها الأولى في التصفيات المونديالية، حقق منتخبنا الأهم وهو الفوز، خاصةً أن منتخبنا لعب في أرضه وبين جماهيره"، مبينًا: "الجمهور كان له دور إيجابي ومؤثر وكان عاملًا مسهمًا في منح لاعبينا ثقةً كبيرةً في مواجهة منتخب سلطنة عمان".وأوضح: "على لاعبينا نسيان مواجهة عمان والتحضير بالشكل الجيد لملاقاة منتخب الكويت، خاصة أن المباراة ستُجرى في الكويت".وأكمل درجال: "الحمد لله فقد أسعدنا جمهورنا بالفوز، والأهم أن يزداد الحماس أكثر، ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية في أرضنا، مع التذكير بأن الانطلاقات دائمًا تكون متلكئة لأصحاب الأرض، وهو ما حصل مع أكثر من منتخب، لكن لاعبينا نجحوا في باكورة مشوارهم في خطف الفوز وكسب النقاط الثلاثة".من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود: "المباراة الأولى عادةً ما تكون صعبة والمنتخب العماني ليس سهلاً والأهم هو حصولنا عل النقاط الثلاثة؛ لأن المسيرة طويلة". وأضاف: "العراق في ملعبه صعب على جميع المنتخبات وكذلك لا توجد أي مشكلات في المنتخب العراقي وهو يسير بشكل صحيح".تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الحاسمة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل الأردن مع الكويت وتعادل كوريا الجنوبية مع فلسطين.