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اللاعب رقم 12 "يرعب" خصوم المنتخب العراقي في البصرة

رياضة

2024-09-06 | 04:30
اللاعب رقم 12 &quot;يرعب&quot; خصوم المنتخب العراقي في البصرة
4,444 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يراهن لاعبو المنتخب العراقي على ملعب البصرة الدولي وجماهيره في تحقيق الانتصار على المنافسين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره العماني بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب أيمن حسين في الدقيقة (13) من المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب البصرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم.

ورددت الجماهير العراقية هتافات الفوز متوعدين منتخبات المجموعة بـ"كراج حويدر" التسمية الشعبية التي تطلق على ملعب "جذع النخلة" في البصرة، والمخصص لاستضافة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات.

وعقب نهاية المباراة، أكد مدافع المنتخب العراقي حسين علي لعدد من وسائل الإعلام أن الإصابة التي تعرض لها في أثناء المباراة كانت بسيطة وعبارة عن تشنج عضلي، مضيفا، "استطعنا أن نحقق الفوز وهو الأهم من النتيجة، البصرة جميلة جدًّا وصعبة على جميع المنتخبات التي تأتي إليها ونحن نتطلع لإسعاد الجماهير العراقية".

بدوره، تحدث حارس المنتخب العراقي علي كاظم عن أهمية الفوز بقوله: "الفوز مهم والمنتخب العماني ليس سهلًا، إلا أننا استطعنا أن نحصل على الثلاث نقاط وهذا هو المطلوب".

درجال: جمهور البصرة كان له دور كبير في الفوز
إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في بيان: "رغم حساسية المباراة كونها الأولى في التصفيات المونديالية، حقق منتخبنا الأهم وهو الفوز، خاصةً أن منتخبنا لعب في أرضه وبين جماهيره"، مبينًا: "الجمهور كان له دور إيجابي ومؤثر وكان عاملًا مسهمًا في منح لاعبينا ثقةً كبيرةً في مواجهة منتخب سلطنة عمان".

وأوضح: "على لاعبينا نسيان مواجهة عمان والتحضير بالشكل الجيد لملاقاة منتخب الكويت، خاصة أن المباراة ستُجرى في الكويت".
وأكمل درجال: "الحمد لله فقد أسعدنا جمهورنا بالفوز، والأهم أن يزداد الحماس أكثر، ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية في أرضنا، مع التذكير بأن الانطلاقات دائمًا تكون متلكئة لأصحاب الأرض، وهو ما حصل مع أكثر من منتخب، لكن لاعبينا نجحوا في باكورة مشوارهم في خطف الفوز وكسب النقاط الثلاثة".

يمكن للفرق استخدام قوة الجماهير للتأثير على نتيجة المباراة، خاصة إذا كانوا في الجانب الخاسر، وفي كثير من الأحيان نجحت هذه الحيلة وقلبت الفرق الموازين.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود: "المباراة الأولى عادةً ما تكون صعبة والمنتخب العماني ليس سهلاً والأهم هو حصولنا عل النقاط الثلاثة؛ لأن المسيرة طويلة". وأضاف: "العراق في ملعبه صعب على جميع المنتخبات وكذلك لا توجد أي مشكلات في المنتخب العراقي وهو يسير بشكل صحيح".

في كرة القدم، يتكون كل فريق من 11 لاعبًا، لذلك يشير مصطلح اللاعب رقم 12 إلى أنصار الفريق - ملمحًا إلى أن المشجعين لهم دور في تشجيع أو تحفيز فريقهم على أداء أفضل أو تسجيل الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الحاسمة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل الأردن مع الكويت وتعادل كوريا الجنوبية مع فلسطين.
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اللاعب رقم 12 "يرعب" خصوم المنتخب العراقي

البصرة

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