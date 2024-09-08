ممثل كويتي لأيمن حسين: نفوز شوية

السومرية نيوز – محلي

زار الممثل الكويتي، طارق العلي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم أيمن حسين، الذي يرقد في أحد مستشفيات الكويت بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة التي لعبها أمام منتخب عُمان في تصفيات آسيا لمونديال 2026.

ونشر العلي مقطعا مصورا عبر حسابه في منصة "إكس"، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة للاعب العراقي حسين، حيث رافقه اللاعب الكويتي، وليد علي.

وأعرب عن تمنياته للاعب العراقي بالشفاء العاجل.

وقال الممثل في مقطع فيديو نشره عبر إكس: "إحنا نقول أنت عند أهلك وبين اخوانك، وإن شاء الله تكون مباراة حلوة بيننا وبين إخواننا، ويعني نفوز شوية" ليضحك المتواجدون في الغرفة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أفاد أن حسين تعرض لإصابة قوية خلال مباراة عُمان التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة، أدخل على أثرها لأحد مستشفيات .

وأضاف الاتحاد أن الفحوصات أثبتت تعرض حسين لكدمة في الصدر أدت إلى نزيف داخلي، حيث تم نقله إلى الكويت لغرض استكمال العلاج.

وقال الاتحاد العراقي إن حسين خضع لتداخل جراحي تكلل بالنجاح في أحد مستشفيات دولة الكويت، مضيفا أن من "المؤمل أن يتواصل الفحص ليتمكن بعدها الوقوفُ على درجة تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وتحديد الوقت المناسب لعودته إلى الملاعب".

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم مقطعا مصورا للاعبي المنتخب الوطني العراقي وهم يوجهون رسائل داعمة للاعب حسين، يتمنون له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

وكان أيمن حسين الذي يطلق عليه الجمهور العراقي لقب "أبو طبر" سجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب العراقي ضد نظيره العُماني، الخميس.

ومن المقرر أن يواجه العراق منتخب الكويت الثلاثاء المقبل في ثاني مباراته ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.