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صلاح يكشف: جمهور ليفربول سيقتلني في هذه الحالة

رياضة

2024-09-08 | 17:41
صلاح يكشف: جمهور ليفربول سيقتلني في هذه الحالة
المصدر:
موقع كووورة
285 مشاهدة

علق نجم ليفربول محمد صلاح، على كسر عقدته أمام مانشستر يونايتد، وعن الحلم الذي راوده كثيرًا في الريدز.

وسجل صلاح هدفًا في فوز ليفربول الأخير، على حساب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ليواصل التسجيل للمباراة رقم 7 على التوالي في أولد ترافورد.

وقال صلاح، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "أنا كذلك ألعب بشكل جيد، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بلقب كبير هذا الموسم".

وتابع: "أحب المشاركة في المباريات الكبرى، مانشستر يونايتد، الجميع يعرف التنافس التاريخي بين الناديين".

وأكمل: "أعتقد أنني لم أسجل أي هدف ضد مانشستر يونايتد في أول موسمين، هذا أمر جنوني، أعتقد أن الناس كانوا يقولون إنه لا يحب المباريات الكبيرة أو أنه لا يؤدي بشكل جيد بما يكفي في تلك المباريات الكبيرة، لكنني كنت محظوظًا بتسجيل هدفي الأول، وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".

وواصل النجم المصري: "الشيء الذي كنت مهتمًا به كثيرًا هو أن أحطم الرقم القياسي كأكبر هداف لليفربول في البريميرليج، ولهذا السبب خلعت قميصي ضد مانشستر يونايتد (في مباراة 7-0)".

وعن تطوره تهديفيًا، قال: "لقد تطورت هذه الموهبة مع الوقت، عندما كنت في روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين، الآن إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين هنا، سوف يقتلونني!".

وختم صلاح: "لكنني أعتقد أن هذا تغير كثيرًا، خاصة في موسمي الأول عندما فزت بالحذاء الذهبي (هداف البريميرليج)، لذا أصبحت التوقعات أكبر وأكبر وأكبر".
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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