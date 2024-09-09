قبلة "ساخنة" بين الإيطالي سينر وروسية حسناء تثير موجة من التعليقات

السومرية نيوز – رياضي

شهدت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لقطة "عاطفية" بين النجم الإيطالي يانيك سينر وعشيقته لاعبة التنس الروسية آنا كالينسكايا، أثارت موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوج يانيك سينر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، على حساب صاحب الأرض الأمريكي تايلر فريتز، بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-4) و(7-5) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "آرثر آش"، واستغرقت ساعتين و15 دقيقة.

وأصبح يانيك سينر (23 عاما) أول إيطالي يحرز لقب فردي الرجال في أمريكا المفتوحة للتنس، وأصغر رجل على الإطلاق يفوز بلقبي بطولتي الملاعب الصلبة من بين سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" في موسم واحد، بفوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب ملبورن الصلبة، وبطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، بمدينة نيويورك.

وبعد الفوز توجه النجم الإيطالي إلى المدرجات للاحتفال مع فريقه، ورصدت عدسات الكاميرات لقطة عاطفية عبارة عن عناق وقبلة بين يانيك سينر وآنا كالينسكايا الأمر الذي أثار موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ما بين الدعابة والسخرية من النجم الإيطالي بسبب تورطه في فضيحة المنشطات.

وبدأت القصة قبل بدء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عندما صدم عالم التنس بأكمله بأخبار العثور على عقار محظور في اختبارات المنشطات لمتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين يانيك سينر.

وانتشرت أنباء عن فشل سينر في اختبارين للمنشطات قبل أيام قليلة من آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، ورغم تبرئته من ارتكاب أي مخالفات من قبل محكمة مستقلة، إلا أن القصة هددت الإيطالي بتشويه موسمه الرائع الذي شهد فوزه بخمسة ألقاب بينها أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة.

وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأمريكية للماسترز ذات الألف نقطة في مارس 2024، وتبين وجود مادة "كلوستيبول" المشتقة من هرمون "التستوستيرون" المحظور من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "بمستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت الوكالة في شرح مفصل.

ولم يتم الإعلان عن هذه الاختبارات الإيجابية أثناء التحقيق. وفي نهاية التحقيق، خلصت محكمة مستقلة إلى أن يانيك سينر "لم يرتكب أي خطأ أو إهمال"، وأضافت الوكالة أن سينر أوضح أن المادة دخلت جسده بعد أن قام أحد أفراد الجهاز الطبي الخاص به بوضع رذاذ يحتوي على "كلوستيبول" على يده لعلاج إصابة بسيطة.

وشن لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس هجوما لا ذعا على النجم الإيطالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتب: " من المضحك! أن تقع مرتين في المحظور بسبب مواد غير قانونية، وتتحسن نتائجك. يجب استبعادك لمدة عامين".

وربط العديد من المشجعين انتقاد الأسترالي اللاذع ليانيك سينر بعلاقته بلاعبة التنس آنا كالينسكايا، التي كانت على علاقة مع الأسترالي ذات يوم وهي الآن مع الإيطالي.

وتعرض كيريوس للكثير من الانتقادات من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقه اللاذع بشأن المرأة الروسية.