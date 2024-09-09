مدرب الكويت يرفض كشف أوراقه الرابحة في مواجهة اسود الرافدين

ويلتقي المنتخبان الكويتي والعراقي غدا الثلاثاء، في الكويت بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي مساء اليوم الإثنين، إن "دخول محمد دحام ومشاري غنام للقائمة سيكون وفق المعطيات التي يحددها للمباراة".وأضاف أن "الاستعدادات لمواجهة العراق، جاءت جيدة للغاية، لافتا إلى أن التركيز حاضر لتقديم مستوى مميز".وأشار إلى أن "المنتخب العراقي من المنتخبات الكبيرة في القارة الآسيوية، ما يتطلب دخوله المباراة بأفضل العناصر، وأهم الأوراق، لكنه رفض الكشف عنها".وأوضح مدرب منتخب الكويت أن "مستويات المجموعة الثانية متقاربة بشكل كبير، ما يفتح الباب أمام كل المنتخبات لتقديم أفضل ما لديها، على أمل التأهل والوصول لأبعد مدى".ويتواجد في المجموعة الثانية كلا من الكويت والعراق وكوريا الجنوبية والأردن وفلسطين وعمان.من جانبه قال لاعب الأزرق أحمد الظفيري إن التعادل مع المنتخب الأردني جعل الانطباع عن اللاعبين والفريق جيد، مضيفا أن إقبال الجماهير على شراء التذاكر يعد حافزًا للاعبين لتقديم كل ما في جعبتهم.وأشار الظفيري إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة تسعد الجماهير، لا سيما في ظل التزامهم التام، موضحا أن الجهاز الفني أبعدهم عن الضغوط والإعلام الأمر الذي ساهم في تركيزهم التام لمواجهة العراق.