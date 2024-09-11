حدث تاريخي.. هل يتم إلغاء النزال "المرتقب" بين مايك تايسون وجيك بول؟

نزال مايك تايسون وجيك بول تأجل من 20 يوليو الماضي إلى 15 نوفمبر المقبل، بسبب شكوك حول الحالة الصحية للأسطورة تايسون.وينتظر أن يقام النزال في ملعب أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، وسيتم نقله عبر منصة "نتفليكس".ولكن "ديلي ميل" أوضحت أن نزال تايسون وجيك بول يواجه إمكانية الإلغاء قبل 24 ساعة من موعده، وذلك بسبب الوضع الصحي للملاكم الأسطوري.وأوضحت: "لن يقوم منظمو ترخيص النزال في تكساس بتقييم تايسون حتى اليوم السابق للمباراة، لذلك، هناك خطر كبير في أن يتم إلغاء المباراة قبل 24 ساعة فقط من عودة (مايك الحديدي) إلى الحلبة".وأشارت: "نتيجة التقييم تؤدي إلى تخفيض المباراة من مباراة احترافية إلى استعراضية أو حتى إلغائها".وأردف التقرير: "مع ذلك، فإن تايسون واثق من أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها ويؤكد أنه جاهز لإسقاط بول على الرغم من تعرضه لحالة طارئة طبية خلال رحلة جوية من ميامي إلى في وقت سابق من هذا العام".وعانى مايك تايسون من وعكة صحية، حيث أصيب بدوار وغثيان مما أجبر طاقم الطائرة التي كانت تقله على عن طبيب.جيك بول، عندما سُئل عن صحة تايسون وإمكانية العثور على بديل، أكد أنه لا يشعر بأي مخاوف وينوي المضي قدماً في النزال.ولم يشارك تايسون في أي نزال احترافي منذ 2005، وقد حقق خلال مسيرته 50 فوزاً (منها 44 بالضربة القاضية) مقابل 6 هزائم. بينما حقق بول -وهو صانع محتوى سابق عبر يوتيوب تحول لممارسة الملاكمة- 9 انتصارات خلال 10 مباريات.