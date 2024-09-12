أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. أين كريستيانو رونالدو؟

ورغم أن ريال مدريد
لم يعرف عنه حرصه على إبرام صفقات باهظة الثمن طوال الوقت، لكنه حين كان يدخل إلى هذا المعترك كان ما يحقق نتائج مذهلة.
ورغم ذلك فإن هناك صفقات لم تحقق نجاحات كالتي حققها آخرون رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها.
ويتصدر البلجيكي إيدين هازارد قائمة أغلى الصفقات في تاريخ ريال مدريد، عند قدومه من تشيلسي
الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو في صيف 2019.
ورغم ذلك لم يترك هازارد الأثر المتوقع، حيث لم يسجل إلا 7 أهداف فقط وصنع 12 في 76 مباراة على مدار 4 سنوات في سانتياغو بيرنابيو.
ويحل الإنجليزي جود بليينغهام في المركز الثاني، حين تعاقد معه ريال مدريد
في صيف 2023 من بروسيا دورتموند
الألماني نظير 103 ملايين يورو.
ورغم أن بيلينغهام لم يلعب إلا موسم واحد وبضع مباريات مع الريال، لكنه أثبت إمكانيات هائلة في الموسم الماضي الذي حقق فيه "الميرينغي" لقبي الدوري الإسباني
ودوري أبطال أوروبا.
وسجل بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد
23 هدفاً وصنع 13 في 42 مباراة بكافة البطولات.
وظهر الويلزي غاريث بيل
في المركز الثالث بانتقاله في صيف 2013 من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد
نظير 101 مليون يورو.
وحقق غاريث بيل
في ريال مدريد
خلال الفترة من 2013 إلى 2022، إجمالي 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا مسجلاً 106 أهداف وصنع 67 في 258 مباراة.
رابع هذه الأسماء وأهمها، هو الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو
الذي تعاقد معه ريال مدريد
مقابل 94 مليون يورو من مانشستر
يونايتد الإنجليزي في صيف 2009.
وأصبح رونالدو
المتوج بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد
أفضل هداف في تاريخ "الميرينغي" بـ451 هدفاً في 450 لقاء، دافع خلالها عن ألوان "الملكي".
وأخيراً جاء الفرنسي أوريلين تشواميني بانتقاله من موناكو
لريال مدريد، مقابل 80 مليون يورو في 2023.
وتوج تشواميني مع ريال مدريد
بالدوري ودوري أبطال أوروبا، مسجلاً 3 أهداف وصانعاً 1 في 38 مباراة خلال موسمه الأول.