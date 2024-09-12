أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. أين كريستيانو رونالدو؟

ورغم أن ريال لم يعرف عنه حرصه على إبرام صفقات باهظة الثمن طوال الوقت، لكنه حين كان يدخل إلى هذا المعترك كان ما يحقق نتائج مذهلة.ورغم ذلك فإن هناك صفقات لم تحقق نجاحات كالتي حققها آخرون رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها.ويتصدر البلجيكي إيدين هازارد قائمة أغلى الصفقات في تاريخ ريال مدريد، عند قدومه من الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو في صيف 2019.ورغم ذلك لم يترك هازارد الأثر المتوقع، حيث لم يسجل إلا 7 أهداف فقط وصنع 12 في 76 مباراة على مدار 4 سنوات في سانتياغو بيرنابيو.ويحل الإنجليزي جود بليينغهام في المركز الثاني، حين تعاقد معه ريال في صيف 2023 من الألماني نظير 103 ملايين يورو.ورغم أن بيلينغهام لم يلعب إلا موسم واحد وبضع مباريات مع الريال، لكنه أثبت إمكانيات هائلة في الموسم الماضي الذي حقق فيه "الميرينغي" لقبي ودوري أبطال أوروبا.وسجل بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال 23 هدفاً وصنع 13 في 42 مباراة بكافة البطولات.وظهر الويلزي في المركز الثالث بانتقاله في صيف 2013 من توتنهام هوتسبير إلى ريال نظير 101 مليون يورو.وحقق في ريال خلال الفترة من 2013 إلى 2022، إجمالي 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا مسجلاً 106 أهداف وصنع 67 في 258 مباراة.رابع هذه الأسماء وأهمها، هو الأسطورة البرتغالي كريستيانو الذي تعاقد معه ريال مقابل 94 مليون يورو من يونايتد الإنجليزي في صيف 2009.وأصبح المتوج بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال أفضل هداف في تاريخ "الميرينغي" بـ451 هدفاً في 450 لقاء، دافع خلالها عن ألوان "الملكي".وأخيراً جاء الفرنسي أوريلين تشواميني بانتقاله من لريال مدريد، مقابل 80 مليون يورو في 2023.وتوج تشواميني مع ريال بالدوري ودوري أبطال أوروبا، مسجلاً 3 أهداف وصانعاً 1 في 38 مباراة خلال موسمه الأول.