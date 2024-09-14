الكشف عن سبب تعليق ريال مدريد الحفلات الموسيقية بالبرنابيو

وبدأ الملعب باستضافة الحفلات الموسيقية مجددا هذا العام، بما في ذلك حفلات تايلور وكارول جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة استمرت عدة أعوام وتضمنت تركيب سقف وميدان قابل للسحب.لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن مكبرات الصوت القوية فيه لا تتوافق مع لوائح بلدية .وقال النادي في بيانه "يعلن ريال أنه قرر إعادة جدولة الأحداث والحفلات في سانتياغو برنابيو مؤقتا".وأضاف "يعتبر هذا القرار جزءا من سلسلة إجراءات اتخذها النادي لضمان الاحترام الصارم للوائح البلدية المعمول بها خلال الحفلات الموسيقية".مقررا أن يؤدي الفنان الإسبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما في الملعب في وديسمبر من هذا العام، ولولا إنديغو في مارس 2025، غير أن العاصمة أشار إلى أن المواعيد سيُعلن عنها قريبا.وأُلغي بشكل نهائي الحفل الموسيقي الذي كان مقررا في 12 أكتوبر بمشاركة العديد من الأسماء في موسيقى البوب مثل "بوي نكست دور" و"إنهايبين".ووفقا لقناة "تي في ايه" الإسبانية، بيعت 240 ألف تذكرة في المجمل لجميع هذه الحفلات.