الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقترب من كسر رقم أسطوري لبرشلونة

وكانت مباراة سوسيداد هذه الـ37 على التوالي، التي لا يتعرض الريال للخسارة ببطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، حسبما أشار إليه حساب "ميستر شيب" المتخصص في الإحصائيات.وبات الريال على بُعد مباراة واحدة فقط، من معادلة سلسلة (38)، فيما يملك برشلونة القياسي، بـ43 مواجهة متتالية بدون خسارة.وحقق برشلونة رقمه القياسي خلال الفترة بين 2017 و2018، أي تحت قيادة الفريق الأسبق والحالي لأتلتيك بيلباو، .ومن المُقرر أن يخوض الريال مباراته القادمة في الليغا يوم السبت المقبل (21 سبتمبر)، وقد تشهد هذه المباراة معادلة رقم سوسيداد، فيما لن يتمكن من معادلة سلسلة برشلونة، قبل أن يلتقي الفريق الكتالوني نفسه يوم 27 أكتوبر/ الأول المقبل.وبدأ الريال موسمه الجديد في بطريقة مهتزة بعض الشيء؛ إذ اكتفى الفريق بتحقيق 3 انتصارات في أول 5 جولات، لكنه تمكن من البقاء بدون هزيمة؛ مع تعادله في المباراتين الأخريين (1-1 مع ريال مايوركا ولاس بالماس).*ريال يقلص الفارق عن صدارةويحتل العاصمة الإسبانية المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 11 نقطة، متخلفًا بنقطة واحدة عن صدارة برشلونة، الذي خاض مباراة أقل.وسيلعب برشلونة مباراته الناقصة مساء الأحد (15 سبتمبر)، ضد جيرونا، وسيستعيد النادي الكتالوني فارق الـ4 نقاط عن الريال، في حال تمكن من تحقيق الفوز على أرضية ملعب "مونتيليفي".