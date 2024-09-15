الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقترب من كسر رقم أسطوري لبرشلونة

وكانت مباراة سوسيداد هذه الـ37 على التوالي، التي لا يتعرض فيها
الريال للخسارة ببطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، حسبما أشار إليه حساب "ميستر شيب" المتخصص في الإحصائيات.
وبات الريال على بُعد مباراة واحدة فقط، من معادلة سلسلة ريال سوسيداد
(38)، فيما يملك برشلونة الرقم
القياسي، بـ43 مواجهة متتالية بدون خسارة.
وحقق برشلونة رقمه القياسي خلال الفترة بين 2017 و2018، أي تحت قيادة مدرب
الفريق الأسبق والحالي لأتلتيك بيلباو، إرنستو فالفيردي
.
ومن المُقرر أن يخوض الريال مباراته القادمة في الليغا يوم السبت المقبل (21 سبتمبر)، وقد تشهد هذه المباراة معادلة رقم سوسيداد، فيما لن يتمكن النادي الملكي
من معادلة سلسلة برشلونة، قبل أن يلتقي الفريق الكتالوني نفسه يوم 27 أكتوبر/ تشرين
الأول المقبل.
وبدأ الريال موسمه الجديد في الدوري الإسباني
بطريقة مهتزة بعض الشيء؛ إذ اكتفى الفريق بتحقيق 3 انتصارات في أول 5 جولات، لكنه تمكن من البقاء بدون هزيمة؛ مع تعادله في المباراتين الأخريين (1-1 مع ريال مايوركا ولاس بالماس).
*ريال مدريد
يقلص الفارق عن صدارة الدوري الإسباني
ويحتل نادي
العاصمة الإسبانية المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 11 نقطة، متخلفًا بنقطة واحدة عن صدارة برشلونة، الذي خاض مباراة أقل.
وسيلعب برشلونة مباراته الناقصة مساء الأحد (15 سبتمبر)، ضد جيرونا، وسيستعيد النادي الكتالوني فارق الـ4 نقاط عن الريال، في حال تمكن من تحقيق الفوز على أرضية ملعب "مونتيليفي".