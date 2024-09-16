ميسي في مدريد ويحمل رقم 10.. ماذا يحدث

ويعتبر ميسي
أحد الأساطير في تاريخ برشلونة، والهداف التاريخي للفريق، والذي تمكن من تسجيل 26 هدفاً في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد
كأفضل هداف في تاريخ تلك المواجهة.
فاجأ صانع المحتوى الشهير "TheGrefg" متابعيه، في مقطع فيديو نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، بحصوله على على قميص ريال مدريد
من المتجر الرسمي يحمل رقم 10، واسم ميسي، بدلاً من الكرواتي لوكا مودريتش
حامل هذا القميص في قبعة سانتياغو بيرنابيو.
واستخدم صانع المحتوى خدعة كي يضع اسم ميسي
على قميص ريال مدريد
الأصلي، من خلال إبعاد الحروف الخاصة باسم البرغوث عن بعضها البعض
لتظهر هكذا "M E S S I".
وقام صانع المحتوى المثير للجدل بعمل طلب شراء من متجر ريال مدريد
الرسمي، قبل أن يتدارك القائمون على المتجر الأمر، ومن ثم يقوموا بإلغاء الطلب، وإعادة المبلغ المدفوع إلى حسابه.
لكن "TheGrefg" لم يتوقف عن محاولاته، حيث اشترى قميص ريال مدريد
من المتجر الرسمي بالرقم 10 فقط، ثم لجأ إلى متجر آخر غير رسمي لوضع اسم البرغوث عليه، يصبح بحوزته بذلك
قميصا أصليا للفريق الملكي يحمل اسم واحد من أبرز جلاديه عبر التاريخ.