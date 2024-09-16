ميسي في مدريد ويحمل رقم 10.. ماذا يحدث

ويعتبر أحد الأساطير في تاريخ برشلونة، والهداف التاريخي للفريق، والذي تمكن من تسجيل 26 هدفاً في مباريات الكلاسيكو أمام ريال كأفضل هداف في تاريخ تلك المواجهة.فاجأ صانع المحتوى الشهير "TheGrefg" متابعيه، في مقطع فيديو نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، بحصوله على على قميص ريال من المتجر الرسمي يحمل رقم 10، واسم ميسي، بدلاً من الكرواتي حامل هذا القميص في قبعة سانتياغو بيرنابيو.واستخدم صانع المحتوى خدعة كي يضع اسم على قميص ريال الأصلي، من خلال إبعاد الحروف الخاصة باسم البرغوث عن بعضها لتظهر هكذا "M E S S I".وقام صانع المحتوى المثير للجدل بعمل طلب شراء من متجر ريال الرسمي، قبل أن يتدارك القائمون على المتجر الأمر، ومن ثم يقوموا بإلغاء الطلب، وإعادة المبلغ المدفوع إلى حسابه.لكن "TheGrefg" لم يتوقف عن محاولاته، حيث اشترى قميص ريال من المتجر الرسمي بالرقم 10 فقط، ثم لجأ إلى متجر آخر غير رسمي لوضع اسم البرغوث عليه، يصبح بحوزته قميصا أصليا للفريق الملكي يحمل اسم واحد من أبرز جلاديه عبر التاريخ.