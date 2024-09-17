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عودة ليالي الابطال.. مواجهة نارية تجمع ميلان والليفر ومدريد يلاعب شوتغارت

رياضة

2024-09-17 | 07:59
عودة ليالي الابطال.. مواجهة نارية تجمع ميلان والليفر ومدريد يلاعب شوتغارت
508 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يبدأ ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، حقبة جديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باختبار ليس سهلاً، اليوم، على أرضه ضد شتوتغارت وصيف بطل الدوري الألماني، فيما سيكون ملعب «سان سيرو» على موعد مع مواجهة حامية بين ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 2005 و2007.

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري حيث توسعت المشاركة من 32 فريقاً إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار.

وقبل القرعة التي أجريت إلكترونياً، وزعت الأندية إلى أربعة مستويات يحتوي كل منها على تسعة فرق.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة، وستخرج الفرق المتبقية دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه، كما لن يواجه أي فريق أكثر من منافِسَين من دوري واحد.

واصطدم ريال مدريد الذي عزز صفوفه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، بوصيفه بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول، وميلان، إضافة إلى أتالانتا الإيطالي وسالزبورغ النمساوي، وليل وبريست الفرنسيين، وشتوتغارت الذي يخوض أمام عملاق مدريد اختباره الأول في المسابقة منذ خسارته في إياب ثمن النهائي أمام قطب إسبانيا الآخر برشلونة 0-4 في 17 مارس 2010.

وعلى ملعب «سان سيرو»، يتواجه ميلان مع ليفربول بذكريات نهائي إسطنبول عام 2005 حين تقدم الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يعود «الحمر» في الشوط الثاني في طريقهم لإحراز اللقب بركلات الترجيح.

وتجدد الموعد بين الفريقين في نهائي 2007 وخرج ميلان منتصراً 2-1، ليحرز لقبه السابع والأخير.

ويخوض الفريقان هذا الموسم بمدربين جديدين، حيث حل البرتغالي باولو فونسيكا بدلاً من ستيفانو بيولي في ميلان، فيما جاء ليفربول بالهولندي أرنه سلوت لمحاولة تعويض الألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن «أنفيلد».

وبعدما غاب عن نسخة الموسم الماضي، يعود يوفنتوس الإيطالي إلى المسابقة مع مدرب جديد هو تياغو موتا، والذي بعد بداية مثالية في الدوري بانتصارين بنتيجة واحدة 3-0 اهتزت صورته بعض الشيء بتعادلين سلبيين، ويبدأ مشواره على أرضه اليوم ضد أيندهوفن الهولندي في رحلة تجمعه بلايبزيغ وشتوتغارت الألمانيين، وليل الفرنسي، وأستون فيلا ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وكلوب بروج البلجيكي، وبنفيكا البرتغالي.

وبقيادة مدرب جديد أيضاً هو البلجيكي فنسان كومباني، يبدأ العملاق الألماني بايرن ميونيخ مشواره اليوم على أرضه ضد دينامو زغرب الكرواتي، باحثاً عن مواصلة بدايته المثالية مع قلب الدفاع الدولي السابق الذي قاده للفوز بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي، إضافة إلى تخطي الدور الأول من مسابقة الكأس المحلية.

وسيكون بطل المسابقة ست مرات أمام مهمة ليست سهلة بعدما أوقعته القرعة مع برشلونة الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، إضافة لأستون فيلا، وبنفيكا، وشاختار دانييتسك الأوكراني، وفينورد الهولندي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
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عودة ليالي الابطال

مواجهة نارية تجمع ميلان والليفر

مدريد يلاعب شوتغارت

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