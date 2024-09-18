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رونالدو لا يتناول الطعام الذي يقدمه "نادي النصر" إلى لاعبيه

رياضة

2024-09-18 | 04:42
رونالدو لا يتناول الطعام الذي يقدمه &quot;نادي النصر&quot; إلى لاعبيه
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف اللاعب أليكس تيليس عن كواليس مثيرة داخل نادي النصر السعودي وتغذية اللاعبين.

نقلت صحيفة ذا صن البريطانية تصريحات للاعب البرازيلي، أكد خلالها أن النجم كريستيانو رونالدو لا يتناول من الوجبات التي يقدمها نادي النصر إلى لاعبيه.

وأشار إلى أن "صاروخ ماديرا" يتناول وجبة مختلف عن جميع لاعبي النصر.

وكشف عن مفاجأة وهي أن كريستيانو رونالود يراقب أيضاً زملائه في الفريق أثناء تناولهم الطعام للتأكد من عدم انحراف أي منهم عن روتينهم الصحي.

وأضاف: "يحب رونالدو الاعتناء بنفسه من خلال القيلولات العديدة والعلاج بالبرودة، ولكن الأهم هو نظامه الغذائي".

وتابع: "يحب رونالدو تناول الأطعمة ذات الجودة الطبيعية، ويأتي البروتين على رأس القائمة".

وكشف أليكس تيليس زميل رونالدو السابق في فريق النصر، والذي لعب أيضاً إلى جانب كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، عن مدى جدية تناول النجم البرتغالي للطعام في التدريبات.

وأوضح: "يتم منح المخضرم طبقاً خاصاً من الطعام الذي يبقيه في قمة كرة القدم، بينما يراقب زملائه في الفريق من خلال مراقبة السعرات الحرارية التي يتناولونها وجودة الأطباق التي يتناولونها".

وقال تيليس الذي انتقل إلى بوتافوغو البرازيلي: "رونالدو لديه وجبته الخاصة، الطعام مختلف، حيث يصل خبير التغذية ومعه الطبق الذي تم تقديمه بالفعل، والذي يضم الأشياء الطبيعية، مثل سمك السلمون، الكينوا، الأفوكادو، في المقابل يراقب أطباق اللاعبين الآخرين في مزحة صحية".

وأردف: "في البداية كان عدد من اللاعبين خائفين من تناول الحلوى، نحن نعلم مدى لياقته البدنية، وكيف يحب الاعتناء بنفسه، إذ أن يحب الجميع أن يتبعوا القدوة الحسنة، يتناول بروتيناً بعد الغداء، وبالفعل بعد ذلك كان هناك حوالي 20 بروتيناً على المائدة".
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رونالدو لا يتناول الطعام نادي النصر

النصر

كريستيانو

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