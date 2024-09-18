رونالدو لا يتناول الطعام الذي يقدمه "نادي النصر" إلى لاعبيه

نقلت صحيفة ذا صن البريطانية تصريحات للاعب البرازيلي، أكد خلالها أن النجم كريستيانو لا يتناول من الوجبات يقدمها إلى لاعبيه.وأشار إلى أن "صاروخ ماديرا" يتناول وجبة مختلف عن جميع لاعبي .وكشف عن مفاجأة وهي أن كريستيانو رونالود يراقب أيضاً زملائه في الفريق أثناء تناولهم الطعام للتأكد من عدم انحراف أي منهم عن روتينهم الصحي.وأضاف: "يحب الاعتناء بنفسه من خلال القيلولات العديدة والعلاج بالبرودة، ولكن الأهم هو نظامه الغذائي".وتابع: "يحب تناول الأطعمة ذات الجودة الطبيعية، ويأتي البروتين على رأس القائمة".وكشف أليكس تيليس زميل السابق في فريق النصر، والذي لعب أيضاً إلى جانب كريستيانو في يونايتد، عن مدى جدية تناول النجم البرتغالي للطعام في التدريبات.وأوضح: "يتم منح المخضرم طبقاً خاصاً من الطعام الذي يبقيه في قمة كرة القدم، بينما يراقب زملائه في الفريق من خلال مراقبة السعرات الحرارية يتناولونها وجودة الأطباق يتناولونها".وقال تيليس الذي انتقل إلى بوتافوغو البرازيلي: "رونالدو لديه وجبته الخاصة، الطعام مختلف، حيث يصل خبير التغذية ومعه الطبق الذي تم تقديمه بالفعل، والذي يضم الأشياء الطبيعية، مثل سمك السلمون، الكينوا، الأفوكادو، في المقابل يراقب أطباق اللاعبين الآخرين في مزحة صحية".وأردف: "في البداية كان عدد من اللاعبين خائفين من تناول الحلوى، نحن نعلم مدى لياقته البدنية، وكيف يحب الاعتناء بنفسه، إذ أن يحب الجميع أن يتبعوا القدوة الحسنة، يتناول بروتيناً بعد الغداء، وبالفعل بعد ذلك كان هناك حوالي 20 بروتيناً على المائدة".