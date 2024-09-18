ماذا قال مبابي عن أول أهدافه مع الريال في دوري أبطال أوروبا؟

وشارك مبابي في الفوز على شتوتغارت بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري، مسجلا أول أهدافه في البطولة القارية مع .وبعد المباراة، قال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من السلبي القول إنني جئت إلى هنا (ريال مدريد) لمجرد الفوز بدوري الأبطال، ففي كل مباراة نحاول الفوز، (أمس) فزنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".وأقر مبابي، الذي انضم لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد عقده مع باريس سان جيرمان، بالتحدي الذي واجهه الريال في لقاء شتوتغارت، خاصة في الشوط الأول "قدم شتوتغارت أداء جيدا، وكافح ريال لمواكبة البداية الصعبة والتعافي منها".وتابع: "كانت ليلة رائعة. أردنا أن نبدأ بفوز وكانت مباراة صعبة. من المهم الفوز بالمباريات الأولى، لقد تغير نظام دوري أبطال أوروبا وعلينا الفوز في كل مباراة".كما تحدث مبابي عن أدائه في المباراة، مشيرا إلى أنه كان "سعيدا بهدفه الأول بقميص ريال مدريد، إلا أنه يعتقد أنه يمكنه التحسن أكثر".وأشار إلى أنه "يمكنني أن أفعل المزيد. في كل مباراة أشعر بتحسن وأعلم أنني سأسجل المزيد".