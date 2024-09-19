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لا يعرف طعم الخسارة معه.. برشلونة يدشن دوري الأبطال بمواجهة قوية ضد موناكو اليوم

رياضة

2024-09-19 | 02:55
لا يعرف طعم الخسارة معه.. برشلونة يدشن دوري الأبطال بمواجهة قوية ضد موناكو اليوم
429 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يلتقي فريقا موناكو الفرنسي ضد برشلونة الإسباني في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "لويس الثاني" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25 في ثوبها الجديد.

*موناكو ضد برشلونة
يدخل برشلونة مباراة اليوم بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد جدارته الموسم الحالي بعدما استطاع تحقيق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني واستعاد الكثير من بريقه تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

بينما يخوض موناكو مباراة اليوم بحثًا هو الآخر عن الفوز خاصة مع العروض القوية التي يقدمها في الدوري الفرنسي الموسم الحالي وقدرته على جمع 10 نقاط وحجز المرتبة الثالثة في جدول ترتيب البطولة خلف باريس سان جيرمان ومارسيليا.

ويحمل برشلونة رقمًا مميزًا في المباريات الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث استطاع الفوز في 10 لقاءات والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد في آخر 15 مواجهة خاضها.

وأسند يويفا ادارة مباراة موناكو ضد برشلونة للحكم الهولندي آلارد ليندهوت وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيدير فيها الحكم مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما يتولى دينيس هيجلر، تقنية الفيديو الـVAR.

ويفتقد نادي برشلونة الإسباني نجمه داني أولمو بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جيرونا فى الدوري الإسباني، وستكون فترة غيابه التقريبية بين 4 و 5 أسابيع.

وسيغيب أولمو عن برشلونة في 6 مباريات حتى 20 أكتوبر المقبل منها 4 في الدوري الإسباني و مبارتين في دوري أبطال أوروبا.

*تاريخ مواجهات موناكو ضد برشلونة
تاريخيًا التقى فريقا موناكو ضد برشلونة في مباراتين فقط وكانا في دوري أبطال أوروبا بنسخة 1994 وحققها فيها البارسا الفوز في المباراتين ذهابا وإيابا.

ويتفوق نادي برشلونة في القيمة التسويقية بواقع 875 مليون يورو مقابل 339 مليون لصالح أصحاب الأرض موناكو، بينما يعتلي النجم الإسباني قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 120 مليون يورو.

وتغير نظام دورى أبطال أوروبا، والذى يشارك فيه 36 فريقًا، تم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

وارتفعت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.
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لا يعرف طعم الخسارة معه

برشلونة يدشن دوري الأبطال

برشلونة ضد موناكو

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