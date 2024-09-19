لا يعرف طعم الخسارة معه.. برشلونة يدشن دوري الأبطال بمواجهة قوية ضد موناكو اليوم

*موناكو ضديدخل مباراة بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد جدارته الموسم الحالي بعدما استطاع تحقيق العلامة الكاملة في واستعاد الكثير من بريقه تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.بينما يخوض مباراة بحثًا هو الآخر عن الفوز خاصة مع العروض القوية التي يقدمها في الموسم الحالي وقدرته على جمع 10 نقاط وحجز المرتبة الثالثة في جدول ترتيب البطولة خلف باريس سان جيرمان ومارسيليا.ويحمل رقمًا مميزًا في المباريات الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث استطاع الفوز في 10 لقاءات والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد في آخر 15 مواجهة خاضها.وأسند يويفا مباراة ضد للحكم الهولندي آلارد ليندهوت وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيدير الحكم مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما يتولى دينيس هيجلر، تقنية الفيديو الـVAR.ويفتقد الإسباني نجمه داني أولمو بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جيرونا فى الدوري الإسباني، وستكون فترة غيابه التقريبية بين 4 و 5 أسابيع.وسيغيب أولمو عن في 6 مباريات حتى 20 أكتوبر المقبل منها 4 في و مبارتين في دوري أبطال أوروبا.*تاريخ مواجهات ضدتاريخيًا التقى فريقا ضد في مباراتين فقط وكانا في دوري أبطال أوروبا بنسخة 1994 وحققها البارسا الفوز في المباراتين ذهابا وإيابا.ويتفوق في القيمة التسويقية بواقع 875 مليون يورو مقابل 339 مليون لصالح أصحاب الأرض موناكو، بينما يعتلي النجم الإسباني قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 120 مليون يورو.وتغير نظام دورى أبطال أوروبا، والذى يشارك فيه 36 فريقًا، تم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.وارتفعت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.