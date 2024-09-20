بسبب كأس العالم للأندية 2025.. حالة طوارئ وقلق في الفيفا

كأس العالم للأندية 2025 الموسعة ستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، إذ سيشارك 32 فريقا، ومن المقرر أن تقام في أمريكا بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.ومع ذلك، لم يعلن الفيفا حتى الآن عن هيئات البث أو الأماكن أو قواعد التدريب أو الرعاة للبطولة، والتي ستقام بعد 9 أشهر، وسط مخاوف من قلة الاهتمام بالمسابقة.*قلق من كأس العالم للأنديةوذكر موقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية أن دعا لعقد لاجتماع طارئ يوم الجمعة في محاولة منه لحشد الاهتمام بالبطولة، بعد الفشل في الإعلان عن صفقة بث واحدة للبطولة.ولم يتم إخطار الأندية المتنافسة في البطولة بأموال المشاركة أو أموال الجوائز التي ستكون متاحة في المسابقة، بعد اقتراح مبلغ يتجاوز 50 مليون دولار للفرق في البداية.وأجرى الفيفا في وقت سابق مناقشات مع "أبل" لبث مباريات كأس العالم للأندية، ولكن هذه الصفقة لم تكتمل، ليضطر الدولي بعد ذلك إلى فتح مناقصة في يوليو/تموز الماضي لجذب رعاة البث من جميع أنحاء العالم لنقل أول نسختين للبطولة في عامي 2025 و2029.ومع ذلك، وبعد شهرين، لم يعلن الفيفا حتى الآن عن أي صفقة للبث مع شبكات التلفزيون، خاصةً أن الأسابيع الأخيرة من البطولة تتعارض أيضًا مع أحداث كبرى مثل بطولة أوروبا للسيدات وويمبلدون للتنس في الصيف المقبل.وتبدي شركات البث مخاوف بشأن معرفة الجمهور بكأس العالم للأندية، خاصةً بعد فشل بعض أكثر الفرق شعبية في العالم في التأهل للمشاركة بها، وأبرزها يونايتد وأرسنال وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.