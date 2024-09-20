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بسبب كأس العالم للأندية 2025.. حالة طوارئ وقلق في الفيفا

رياضة

2024-09-20 | 05:55
بسبب كأس العالم للأندية 2025.. حالة طوارئ وقلق في الفيفا
885 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تثير النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 قلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو.

كأس العالم للأندية 2025 الموسعة ستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، إذ سيشارك فيها 32 فريقا، ومن المقرر أن تقام في أمريكا بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.


ومع ذلك، لم يعلن الفيفا حتى الآن عن هيئات البث أو الأماكن أو قواعد التدريب أو الرعاة للبطولة، والتي ستقام بعد 9 أشهر، وسط مخاوف من قلة الاهتمام بالمسابقة.


*قلق من كأس العالم للأندية
وذكر موقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية أن جياني إنفانتينو دعا لعقد لاجتماع طارئ يوم الجمعة في محاولة منه لحشد الاهتمام بالبطولة، بعد الفشل في الإعلان عن صفقة بث واحدة للبطولة.

ولم يتم إخطار الأندية المتنافسة في البطولة بأموال المشاركة أو أموال الجوائز التي ستكون متاحة في المسابقة، بعد اقتراح مبلغ يتجاوز 50 مليون دولار للفرق في البداية.

وأجرى الفيفا في وقت سابق مناقشات مع شركة "أبل" لبث مباريات كأس العالم للأندية، ولكن هذه الصفقة لم تكتمل، ليضطر الاتحاد الدولي بعد ذلك إلى فتح مناقصة في يوليو/تموز الماضي لجذب رعاة البث من جميع أنحاء العالم لنقل أول نسختين للبطولة في عامي 2025 و2029.

ومع ذلك، وبعد شهرين، لم يعلن الفيفا حتى الآن عن أي صفقة للبث مع شبكات التلفزيون، خاصةً أن الأسابيع الأخيرة من البطولة تتعارض أيضًا مع أحداث كبرى مثل بطولة أوروبا للسيدات وويمبلدون للتنس في الصيف المقبل.

وتبدي شركات البث مخاوف بشأن معرفة الجمهور بكأس العالم للأندية، خاصةً بعد فشل بعض أكثر الفرق شعبية في العالم في التأهل للمشاركة بها، وأبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

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كأس العالم للأندية 2025

حالة طوارئ وقلق في الفيفا

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