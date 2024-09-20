هاري كين بالمقدمة.. جدول هدافي أبطال أوروبا 2024-2025

وبعد زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا وتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، فإن بطل المسابقة سيخوض 15 مباراة على الأقل بدلا من 13.
ومن شأن ارتفاع عدد المباريات أن يزيد من نسبة تسجيل الأهداف واعتلاء اللاعبين صدارة الهدافين بأكبر عدد ممكن من الأهداف عكس النسخ الماضية.
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ويعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر
السعودي حاليا، أكثر مَن فاز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك في 7 مواسم مختلفة (بينم 6 على التوالي).
كما يحمل كريستيانو رونالدو الرقم
القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة بتاريخ دوري الأبطال، وذلك حين سجل 17 هدفا مع ريال مدريد
في موسم 2013-2014.
ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان أي لاعب أن يتمكن من اللحاق بالرقم القياسي لكريستيانو رونالدو، مع العلم أن "الدون" يتربع أيضا على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 141 هدفا.
تربع النجم الإنجليزي المخضرم هاري
كين، مهاجم بايرن ميونخ، على صدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.
وأحرز هاري
كين 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز بايرن الكاسح 9-2 خلال مباراته الأولى على ضيفه دينامو زغرب
الكرواتي، ليتصدر حاليا ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.
جدول ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025 (محدث)
وحتى الآن، يتفوق كين بفارق هدفين على 3 لاعبين، وهم زميله مايكل أوليز وفلوريان فيرتز وجيمي غيتينز، لاعبا باير ليفركوزن
وبروسيا دورتموند
الألمانيين على الترتيب، حيث أحرز كل منهم هدفين.
يذكر أن جائزة هداف النسخة الماضية لدوري الأبطال فاز بها هاري
كين بالاشتراك مع كيليان مبابي، حينما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انضمامه إلى ريال مدريد، وسجل كل منهما 8 أهداف.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حتى الآن
هاري
كين (بايرن ميونخ) - 4 أهداف
مايكل أوليز (بايرن ميونخ) - هدفان
فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - هدفان
جيمي غيتينز (بروسيا دورتموند) - هدفان
لامين يامال (برشلونة) - هدف
إندريك (ريال مدريد) - هدف
فيرجيل فان دايك (ليفربول) - هدف
كريستيان بوليسيتش (ميلان) - هدف
ليروي ساني
(بايرن ميونخ) - هدف
كينان يلدز (يوفنتوس) - هدف