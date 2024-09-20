هاري كين بالمقدمة.. جدول هدافي أبطال أوروبا 2024-2025

وبعد زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا وتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، فإن بطل المسابقة سيخوض 15 مباراة على الأقل بدلا من 13.ومن شأن ارتفاع عدد المباريات أن يزيد من نسبة تسجيل الأهداف واعتلاء اللاعبين صدارة الهدافين بأكبر عدد ممكن من الأهداف عكس النسخ الماضية.جوهرة مغربية جديدة تشع في إيطاليا.. من هو سعد الحداد؟ويعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم السعودي حاليا، أكثر مَن فاز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك في 7 مواسم مختلفة (بينم 6 على التوالي).كما يحمل كريستيانو القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة بتاريخ دوري الأبطال، وذلك حين سجل 17 هدفا مع ريال في موسم 2013-2014.ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان أي لاعب أن يتمكن من اللحاق بالرقم القياسي لكريستيانو رونالدو، مع العلم أن "الدون" يتربع أيضا على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 141 هدفا.تربع النجم الإنجليزي المخضرم كين، مهاجم بايرن ميونخ، على صدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.وأحرز كين 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز بايرن الكاسح 9-2 خلال مباراته الأولى على ضيفه دينامو الكرواتي، ليتصدر حاليا ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.جدول ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025 (محدث)وحتى الآن، يتفوق كين بفارق هدفين على 3 لاعبين، وهم زميله مايكل أوليز وفلوريان فيرتز وجيمي غيتينز، لاعبا وبروسيا الألمانيين على الترتيب، حيث أحرز كل منهم هدفين.يذكر أن جائزة هداف النسخة الماضية لدوري الأبطال فاز بها كين بالاشتراك مع كيليان مبابي، حينما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انضمامه إلى ريال مدريد، وسجل كل منهما 8 أهداف.ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حتى الآنكين (بايرن ميونخ) - 4 أهدافمايكل أوليز (بايرن ميونخ) - هدفانفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - هدفانجيمي غيتينز (بروسيا دورتموند) - هدفانلامين يامال (برشلونة) - هدفإندريك (ريال مدريد) - هدففيرجيل فان دايك (ليفربول) - هدفكريستيان بوليسيتش (ميلان) - هدف(بايرن ميونخ) - هدفكينان يلدز (يوفنتوس) - هدف