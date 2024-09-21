20 هدفاً في 3 مباريات.. البافاري يرعب أوروبا

ويقدم بايرن ميونخ
انطلاقة خيالية الموسم الحالي على مختلف الأصعدة، تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني.
ونجح بايرن ميونخ
خلال آخر 3 مباريات أن يسجل 20 هدفاً بواقع 11 في الدوري الألماني
و9 في دوري أبطال أوروبا.
وفاز بايرن ميونخ
على هوليستين كيل الأسبوع الماضي في الدوري الألماني
بنتيجة 6-1 ثم سحق فيردر بريمن 5-0 اليوم
السبت.
وبين الفوزين نجح عملاق بافاريا في الفوز 9-2 على دينامو زغرب
الأوكراني في مستهل مشواره
في دوري أبطال أوروبا.
وإجمالاً، نجح بايرن ميونخ
في تسجيل 29 هدفاً سجل على صعيد كافة البطولات هذا الموسم بينما تلقت شباكه فقط 5 أهداف.
وشهدت مسيرة العملاق البافاري تألق الثلاثي الإنجليزي الفرنسي الألماني المكون من هاري
كين ومايكل أوليس وجمال موسيالا.
ومن جانبه، نجح كين في تسجيل 8 أهداف مقابل 5 لأوليس وهدفان لموسيالا.
وعلى صعيد التمريرات الحاسمة، صنع كين 3 أهداف مقابل هدفين لأوليس وموسيالا.
وبشكل إجمالي، ساهم كين في 11 هدفاً وأوليس بـ7 أهداف وموسيالا بواقع 4.
ولم يخسر فريق بايرن ميونخ
أي نقطة منذ تولي كومباني تدريب الفريق هذا الموسم حيث خاض 6 مباريات فاز بها جميعاً بواقع 4 في الدوري و1 في كأس ألمانيا
ومثلها في دوري أبطال أوروبا.
وبات كومباني أول مدرب
منذ استاذه الإسباني بيب غوارديولا الذي قاده في مانشستر
سيتي يحقق الفوز في أول 3 لقاءات خارج الديار من عمر موسم في البوندسليغا.
وكان
آخر من فعل ذلك غوارديولا في موسمه الأخير مع بايرن ميونخ
2015-2016 على حساب هوفنهايم 2-1، ودارمشتاد وماينز 3-0.