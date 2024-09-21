20 هدفاً في 3 مباريات.. البافاري يرعب أوروبا

ويقدم انطلاقة خيالية الموسم الحالي على مختلف الأصعدة، تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني.ونجح خلال آخر 3 مباريات أن يسجل 20 هدفاً بواقع 11 في و9 في دوري أبطال أوروبا.وفاز على هوليستين كيل الأسبوع الماضي في بنتيجة 6-1 ثم سحق فيردر بريمن 5-0 السبت.وبين الفوزين نجح عملاق بافاريا في الفوز 9-2 على دينامو الأوكراني في مستهل في دوري أبطال أوروبا.وإجمالاً، نجح في تسجيل 29 هدفاً سجل على صعيد كافة البطولات هذا الموسم بينما تلقت شباكه فقط 5 أهداف.وشهدت مسيرة العملاق البافاري تألق الثلاثي الإنجليزي الفرنسي الألماني المكون من كين ومايكل أوليس وجمال موسيالا.ومن جانبه، نجح كين في تسجيل 8 أهداف مقابل 5 لأوليس وهدفان لموسيالا.وعلى صعيد التمريرات الحاسمة، صنع كين 3 أهداف مقابل هدفين لأوليس وموسيالا.وبشكل إجمالي، ساهم كين في 11 هدفاً وأوليس بـ7 أهداف وموسيالا بواقع 4.ولم يخسر فريق أي نقطة منذ تولي كومباني تدريب الفريق هذا الموسم حيث خاض 6 مباريات فاز بها جميعاً بواقع 4 في الدوري و1 في كأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.وبات كومباني أول منذ استاذه الإسباني بيب غوارديولا الذي قاده في سيتي يحقق الفوز في أول 3 لقاءات خارج الديار من عمر موسم في البوندسليغا.آخر من فعل ذلك غوارديولا في موسمه الأخير مع 2015-2016 على حساب هوفنهايم 2-1، ودارمشتاد وماينز 3-0.