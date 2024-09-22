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تطورات وتغييرات شاملة.. تفاؤل عراقي اسباني بشأن مستقبل دوري نجوم العراق

رياضة

2024-09-22 | 06:02
تطورات وتغييرات شاملة.. تفاؤل عراقي اسباني بشأن مستقبل دوري نجوم العراق
1,273 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، عن تطورات وتغييرات شاملة ستحدد ملامح مسابقة دوري نجوم العراق في المستقبل القريب.

ويواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم، العمل مع رابطة الليغا الإسبانية من أجل تنفيذ خطوات تطوير الكرة العراقية في جميع مفاصلها، حيث تم افتتاح مقر رسمي للرابطة في العاصمة بغداد.

وقال عدنان درجال حسب بيان للاتحاد العراقي: "إن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة ومتابعته المستمرة وراء التطور الحاصل في كرة القدم العراقية، قرارات الحكومة إستراتيجية، وضعتنا مع الأندية في الطريق الصحيح للتطور"، لافتاً بالقول: "ليست لدينا مشاكل مع الأندية وكل الأمور المالية متفق عليها مسبقاً".

وأضاف: "الإعلام بات السلطة الأولى وهو شريك أساسي مع شركائنا الحقيقيين في رابطة لاليغا، إذ نحن مقبلون على ثورة تغيير حقيقية ونعمل على التغيير في ثقافة اللاعب العراقي"، مبيناً: "مشروع الحلم سينطلق منتصف الشهر المقبل بثلاثة مراكز تدريبية في ثلاث محافظات".

وبين: "ورش عمل عديدة ستقام في مدريد وبغداد، هدفها تطوير الكفاءات الإدارية والفنية ونحن مستمرون في التفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية العاملة في العراق لغرض تسويق الدوري والمخاوف ما زالت موجودة لديهم، ما يؤثر على تطلعاتنا".

وتابع: "قناة الرياضيّة العراقيّة أبدت رغبتها الرسمية بنقل دوري نجوم العراق وهم بحاجة إلى موافقات رسمية لتحقيق تلك الرغبة ومنحناهم الوقت من أجل إتمام الأمر وهناك العديد من القنوات والمنصات أبدت رغبتها بشراء حقوق الدوري بشكل جزئي وليس كلياً كما تريد العراقيّة الرياضيّة".

تفاؤل من تيباس بشأن مستقبل دوري نجوم العراق
وبدوره، قال رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس: "الظروف هنا في العراق متشابهة إلى حد كبير مع إسبانيا ولدينا خطط مستقبلية كبيرة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعناه ونحن نملك خططاً كبيرة وكثيرة في مجال التسويق، ونعمل على تطبيقها على أرض الواقع".

وأضاف: "العديد من الأمور تغيرت منذ قدومنا إلى العراق، وكل منصف يعرف مدى التغيير الذي حدث في الكرة العراقيّة، عاطفةُ كرة القدم هنا متّقدة، والمعرفة الكروية لدى رئيس الاتحاد عدنان درجال ورغبة الأندية في التطوير والنجاح نقاط مهمة يجب أن نستثمرها أفضل استثمار لكي نصل إلى الهدف المرسوم"، وأكمل تيباس قائلاً: "منفتحون على كل شيء، وقد نرى حكاماً إسبانيين في الدوري العراقي".

جدير بالذكر أن دوري نجوم العراق انطلق بجولته الأولى أمس الأول الجمعة وتختتم اليوم الأحد بإقامة أربع مباريات.
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تطورات وتغييرات "شاملة"

تفاؤل عراقي اسباني

مستقبل دوري نجوم العراق

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