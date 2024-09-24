الليلية.. ريال مدريد يتسلح بأرقامه القياسية فى مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

ونجح ريال في تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات في الليجا بعد بداية سيئة، ليستمر في مطاردة المتصدر برشلونة، ولا يرغب في إيقافه من ديبورتيفو ألافيس، خاصة بعد حالة التجانس بين لاعبيه في المباراة السابقة أمام إسبانيول.ولن تكون المباراة سهلة في ظل انطلاقة جيدة من الفريق الباسكي والذي يحتل المركز السادس ولم يخسر سوى مرتين فقط.وتتزايد الشكوك حول مشاركة الثنائي جود بيلينجهام وداني كارفاخال في مواجهة ألافيس، حيث يعاني لاعب الإنجليزي من إصابة في الكتف، بينما تعرض الظهير الأيمن لضربة قوية خلال المباراة الماضية.ويحتل ريال وصافة ترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 18 نقطة والذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، في حين يقبع ألافيس في المركز السادس برصيد 10 نقاط.وأصبح ريال قريباً للغاية من تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة لاهزيمة في تاريخ والذي يملكها غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن خاض 38 مباراة متتالية بالليجا دون خسارة حتى الآن، وذلك عقب تخطي إسبانيول السبت الماضي.وعادل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في البطولة الإسبانية والمسجل باسم نادي ريال سوسيداد، وأصبح على بُعد خمس مباريات من أجل معادلة الرقم القياسي التاريخي لأطول سلسلة لاهزيمة في عبر التاريخ والذي يملكها غريمه التقليدي برشلونة.وكانت آخر هزيمة تلقاها النادي "الملكي" في في المرحلة السادسة من الموسم الماضي، عندما خسر أمام أتلتيكو في متروبوليتانو، ومنذ هذه الهزيمة في المباراة التي أقيمت في 24 سبتمبر 2023، حقق ريال 28 فوزاً و10 تعادلات في الليجا ليواصل سلسلته المميزة ويعادل سجل الذي خاض 38 مباراة متتالية في الدوري دون خسارة بين عامي 1979 و1980.