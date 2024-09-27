13 يوماً على مباراة العراق وفلسطين في البصرة.. اجتماعات واستعدادات متواصلة (صور)

– رياضة



بدأت والرياضة العراقية خطواتها التحضيرية، استعدادًا لاستضافة مباراة وفلسطين في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك.





استنادًا إلى توجيهات وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عقد لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة أحمد سعد عليوي، بحضور لدائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، ومدير المدينة الرياضية في محافظة لطفي الجزائري، اجتماعًا في ملعب الدولي، لبحث التحضيرات الخاصة بالمباراة.



وأكد عليوي بحسب بيان والرياضة العراقية: "أن كوادر المدينة الرياضية ووزارة الشباب، وأمام كل استحقاق دولي وقاري للمنتخب العراقي، تدخل في ورشة عمل كبرى، لأجل إكمال جميع المتطلبات التي تتعلق بإقامة المباريات الدولية التي يحتضنها ملعب الدولي".



استعدادات مبكرة قبل مباراة وفلسطين

وبيّن: "اجتماع جاء لغرض التهيؤ لمباراة وفلسطين في المقبل، والتأكيد على توصيات الوزير بشأن ضرورة إكمال جميع المتطلبات الخاصة بإقامة المباراة".



ويعد ملعب الدولي هو معقل "أسود الرافدين" في التصفيات الحاسمة، حيث شهد في مباراة وعمان في الجولة الأولى من التصفيات حضور أكثر من 63 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يشهد العدد ذاته أو أكثر قليلًا في مباراة وفلسطين. ومن المقرر أن تقام مباراة وفلسطين على ملعب الدولي، في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط توقعات بحضور 65 ألف متفرج.استنادًا إلى توجيهات وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عقد لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة أحمد سعد عليوي، بحضور لدائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، ومدير المدينة الرياضية في محافظة لطفي الجزائري، اجتماعًا في ملعب الدولي، لبحث التحضيرات الخاصة بالمباراة.وأكد عليوي بحسب بيان والرياضة العراقية: "أن كوادر المدينة الرياضية ووزارة الشباب، وأمام كل استحقاق دولي وقاري للمنتخب العراقي، تدخل في ورشة عمل كبرى، لأجل إكمال جميع المتطلبات التي تتعلق بإقامة المباريات الدولية التي يحتضنها ملعب الدولي".وبيّن: "اجتماع جاء لغرض التهيؤ لمباراة وفلسطين في المقبل، والتأكيد على توصيات الوزير بشأن ضرورة إكمال جميع المتطلبات الخاصة بإقامة المباراة".ويعد ملعب الدولي هو معقل "أسود الرافدين" في التصفيات الحاسمة، حيث شهد في مباراة وعمان في الجولة الأولى من التصفيات حضور أكثر من 63 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يشهد العدد ذاته أو أكثر قليلًا في مباراة وفلسطين.

وعين الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقمًا تحكيميًّا إماراتيًّا لإدارة مباراة وفلسطين في التصفيات، حيث سيقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من عادل النقبي حكم ساحة، والمساعدين أحمد سعيد الراشدي وسبت عبيد العلي، والحكم الرابع سلطان الحمادي.



وسيكون يحيى علي الملا حكم الـ"VAR" في المباراة، ويساعده عبيد محمد، وسيكون السعودي ميرزا رستم مراقبًا للحكام، أما المشرف فسيكون سعيد المصري من سوريا، إلى جانب الهندي كومار سانجاي مسؤولًا عن السلامة والأمن، وسيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الـ"VAR".



وكان المنتخب العراقي قد فاز على بهدف نظيف وتعادل مع الكويت من دون أهداف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الحاسمة، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع نظيره الكوري الجنوبي من دون أهداف، ثم خسر أمام الأردن بنتيجة 3-1.