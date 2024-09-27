13 يوماً على مباراة العراق وفلسطين في البصرة.. اجتماعات واستعدادات متواصلة (صور)

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق
وفلسطين على ملعب البصرة
الدولي، في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط توقعات بحضور 65 ألف متفرج.
استنادًا إلى توجيهات وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عقد المدير العام
لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة أحمد سعد عليوي، بحضور المدير العام
لدائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، ومدير المدينة الرياضية في محافظة البصرة
لطفي الجزائري، اجتماعًا في ملعب البصرة
الدولي، لبحث التحضيرات الخاصة بالمباراة.
وأكد عليوي بحسب بيان وزارة الشباب
والرياضة العراقية: "أن كوادر المدينة الرياضية ووزارة الشباب، وأمام كل استحقاق دولي وقاري للمنتخب العراقي، تدخل في ورشة عمل كبرى، لأجل إكمال جميع المتطلبات التي تتعلق بإقامة المباريات الدولية التي يحتضنها ملعب البصرة
الدولي".
استعدادات مبكرة قبل مباراة العراق وفلسطين
وبيّن: "اجتماع اليوم
جاء لغرض التهيؤ لمباراة العراق
وفلسطين في الشهر
المقبل، والتأكيد على توصيات الوزير بشأن ضرورة إكمال جميع المتطلبات الخاصة بإقامة المباراة".
ويعد ملعب البصرة
الدولي هو معقل "أسود الرافدين" في التصفيات الآسيوية
الحاسمة، حيث شهد في مباراة العراق
وعمان في الجولة الأولى من التصفيات حضور أكثر من 63 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يشهد العدد ذاته أو أكثر قليلًا في مباراة العراق
وفلسطين.
وعين الاتحاد
الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقمًا تحكيميًّا إماراتيًّا لإدارة مباراة العراق
وفلسطين في التصفيات، حيث سيقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من عادل النقبي حكم ساحة، والمساعدين أحمد سعيد الراشدي وسبت عبيد العلي، والحكم الرابع سلطان الحمادي.
وسيكون يحيى علي الملا حكم الـ"VAR" في المباراة، ويساعده محمد
عبيد محمد، وسيكون السعودي يوسف
ميرزا رستم مراقبًا للحكام، أما المشرف فسيكون محمد
سعيد المصري من سوريا، إلى جانب الهندي كومار سانجاي مسؤولًا عن السلامة والأمن، وسيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الـ"VAR".
وكان المنتخب العراقي قد فاز على عمان
بهدف نظيف وتعادل مع الكويت من دون أهداف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الحاسمة، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع نظيره الكوري الجنوبي من دون أهداف، ثم خسر أمام الأردن بنتيجة 3-1.