https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501873-638633749540895513.jpg
تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا 2023
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"AFC"، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، عن المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في آسيا 2023 حيث شهدت القوائم حضورًا عربيًا مميزًا من خلال النجم القطري أكرم عفيف قائد نادي السد، وثنائي الأردن يزن النعيمات وموسى التعمري.
وللمرة الرابعة على التوالي، يظهر نجم قطري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعدما توج بها عبد الكريم حسن نجم السد في 2018، وحصل عليها أكرم عفيف في 2019، علمًا، بأن الجائزة ألغيت في عامي 2020 و2021، فيما كان المعز علي من المرشحين لها عام 2022، وهي الجائزة التي نالها سالم الدوسري.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، كل من القطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات وسول يونغ-وو من كوريا الجنوبية.
وظهر أكرم عفيف بشكل أكثر من رائع مع العنابي في كأس آسيا، وساعد حامل اللقب على الاحتفاظ بالبطولة، بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف، فيما كان يزن النعيمات، أحد اللاعبين الأساسين الذين أسهموا في تألق النشامى في كأس آسيا أيضًا، بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، ليساعد منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.
متى موعد حفل جوائز الأفضل في آسيا 2023؟
أشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن حفل جوائز الأفضل في آسيا 2023 سيكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، حيث تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وكشف الاتحاد الآسيوي أيضًا عن المرشحين لنيل الجوائز الأخرى، حيث ظهر اسم الأردني موسى التعمري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مُحترف خارج القارة، مُنافسًا الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان والكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام.
قوائم المرشحين لنيل جوائز الأفضل في آسيا 2023
*أفضل لاعب في آسيا
يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)
سول يونغ-وو (أولسان/كرفينا زفيزدا، كوريا الجنوبية)
أكرم عفيف (السد، قطر)
*أفضل لاعبة في آسيا
كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا)
كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان)
كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد إينجلز، جمهورية كوريا)
*أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)
مهدي طارمي (بورتو/إنتر ميلان، إيران)
موسى التعمري (مونبلييه، الأردن)
سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية)
*أفضل مدرب في آسيا (الرجال)
غراهام آرنولد (أستراليا)
غو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا)
هوانغ سون-هونغ (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا)
*أفضل لاعب شاب (الرجال)
غاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)
باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، كوريا الجنوبية)
عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)
*جائزة الحكام
يويتشي هاتانو (اليابان)
تركي عبد الله الصالحي (عمان)
إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)
>> انضم الى السومرية على واتساب