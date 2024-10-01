تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا 2023

وللمرة الرابعة على التوالي، يظهر نجم قطري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعدما توج بها عبد الكريم حسن نجم السد في 2018، وحصل عليها أكرم عفيف في 2019، علمًا، بأن الجائزة ألغيت في عامي 2020 و2021، فيما كان المعز علي من المرشحين لها عام 2022، وهي الجائزة التي نالها سالم الدوسري.ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، كل من القطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات وسول يونغ-وو من كوريا الجنوبية.وظهر أكرم عفيف بشكل أكثر من رائع مع العنابي في كأس آسيا، وساعد حامل اللقب على الاحتفاظ بالبطولة، بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف، فيما كان يزن النعيمات، أحد اللاعبين الأساسين الذين أسهموا في تألق النشامى في كأس آسيا أيضًا، بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، ليساعد منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.أشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن حفل جوائز الأفضل في آسيا 2023 سيكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، حيث تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.وكشف الاتحاد الآسيوي أيضًا عن المرشحين لنيل الجوائز الأخرى، حيث ظهر اسم الأردني موسى التعمري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مُحترف خارج القارة، مُنافسًا الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان والكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام.