أسلحة يعول عليها مدرب الجوية "وسام رزق" لتجاوز التعاون.. تعرف عليها

ويتواجه الفريقان على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت . ومن المتوقع أن يدخل المدرب القطري المباراة بخطة 4-5-1 وبتشكيل يضم الآتي:وسيحاول وسام رزق حصد الانتصار في المباراة والانفراد بصدارة المجموعة الثانية من خلال الوصول إلى النقطة السادسة، حيث سيعول على 4 أسلحة في المباراة، بعضها تكون حاضرة دائمًا في تشكيله الأساسي والآخر يعد من الأوراق الرابحة التي يمتلكها في دكة البدلاء.مهاجم الفريق علاء (27 عامًا) الملقب بـ"الأباتشي"، لديه خبرة آسيوية لا بأس بها، إذ لعب مباريات قارية مع فريق الزوراء وكان في أوج عطائه وسجل عددًا من الأهداف وكذلك هو الحال بتجربته القصيرة في إيران حين لعب مع نساجي الإيراني في البطولة ذاتها.على الرغم من مشاركته القليلة في المباراة الماضية بدوري أبطال آسيا 2 أمام التين أسير التركمانستاني، فقد كان حاسمًا وصنع هدف الفوز لفريقه بتوقيع هيران أحمد.أمير خط الوسط لدى القوة الجوية، اللاعب سعد (32 عامًا) يعدم من أكثر اللاعبين الذين يمتلكون الحلول في القوة الجوية، خصوصًا مع المهام الكبيرة التي يؤديها على المستويين الدفاعي والهجومي.كان أحد أسباب فوز "الصقور" في المباراة السابقة أمام الميناء بدوري نجوم العراق، إذ سجل الهدف الأول للصقور في المباراة قبل أن يكافح مع زملائه لتسجيل الهدف الثاني وخطف نقاط الفوز رغم مشاركته بديلًا، بالتالي سيكون أحد أبرز الأسلحة في مباراة اليوم.على الرغم من عدم حسم موقف اللاعب هيران آزاد، من اللعب بالتشكيل الأساسي أو الاحتياط، إلا أنه بالتأكيد سيكون له دور في المباراة، نظرًا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها، خصوصًا أن اللاعب كان مفتاحًا للمدرب وسام رزق عندما كانت تغلق المساحات أمامه.هيران (24 عامًا) شارك في جميع مباريات "الصقور" ويتفاءل به وسام رزق كثيرًا، وليس فقط مدربه، بل الشارع الرياضي ينتظر انضمامه إلى المنتخب العراقي قريبًا في حال استمر بثر سحره مع فريقه بدوري نجوم ودوري أبطال آسيا 2.لاعب المنتخب العراقي (23 عامًا)، يعد من أهم وأبرز الأسلحة لدى المدرب وسام رزق في القوة الجوية وهو اللاعب الوحيد الذي يضمن مكانه الأساسي مع الصقور.سعدون مع وسام رزق، ظهر بصورة أفضل من الناحية الهجومية مع الحفاظ على توازنه دفاعيًا، هذه الخصائص جعلته اللاعب المحبوب لدى المدرب وجعل زملاءه يعتمدون عليه بشكل كبير في بناء الهجمات عبر الرواق الأيمن.وكان القوة الجوية قد تغلب على التين أسير التركمانستاني بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من البطولة، فيما فاز التعاون على الخالدية البحريني بنتيجة 3-2.