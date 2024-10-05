انتقادات وهجوم جماهيري على علي جاسم بسبب محمد صلاح.. ما الحكاية؟

يا ويلي من هالطلة 🥰 🥰



علي جاسم مشروع أسطورة عراقية في الكالتشيو 🙌 🇮🇶



أتشهدون أم لا يا رفاق؟ 😎#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Dvg3iaS4RP — الدوري الايطالي (@SerieA_AR) September 30, 2024

وفد جاسم (20 عامًا) للتو إلى كومو قادمًا من نادي الكهرباء في صفقة انتقال حر، وعانى الجناح الطائر بعض الشيء حتى يدشن أول ظهور رسمي مع الفريق الصاعد حديثًا للكالتشيو، إذ انتظر للجولة السادسة.بعد أن تعطلت إجراءات إصدار تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، ظل جاسم بدون مشاركة مع كومو في أول 5 جولات، قبل أن يظهر لأول مرة مع فريق مقاطعة لومبارديا، في الجولة السادسة في الانتصار على هيلاس فيرونا (3-2).صحيح أن النجم شارك لمدة 5 دقائق، إلا أنه ترك انطباعًا جيدًا لدى الجماهير والمدرب سيسك فابريغاس.خارج الملعب، تعرض علي جاسم لهجوم من الجماهير العراقية التي طالبته بالكف عن نشر المزيد من الصور في حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، وطالبه مشجع بالاقتداء بالمصري صلاح الذي يضع كل تركيزه في الملعب.تأمل الجماهير العراقية أن يسير جاسم على خطى صلاح نحو المستوى العالي من كرة القدم العالمية، وما يزيد آمالهم أن الدوري الإيطالي كان المكان الذي انطلق منه صلاح وتفجرت طاقاته، وتحديدًا مع ناديي فيورنتينا وروما بين 2015 و2016.وبات جاسم ثاني لاعب كرة قدم عراقي يلعب مباراة احترافية في الدوري الإيطالي بعد مواطنه علي عدنان مع ناديي أودينيزي وأتالانتا بين 2015 و2019، حيث ترك عدنان بصمة وسمعة مميزة مع أودينيزي بظهوره في 70 مباراة.يستعد جاسم للانضمام إلى معسكر المنتخب العراقي، الذي يلعب مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام كل من فلـسطـين وكوريا الجنوبية، يومي 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.يحظى جاسم بمسيرة دولية حديثة مع منتخب العراق، فقد دشن باكورة مبارياته في أكتوبر 2023، ومع ذلك يمتلك مساهمات تهديفية قوية، حيث خاض 15 مباراة مع أسود الرافضين، وقدم 9 مساهمات تهديفية.تجدر الإشارة إلى أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث ووصيفه، يتأهلان بستة مقاعد مباشرة إلى كأس العالم 2026 من تصفيات آسيا، في حين تلعب المنتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع في الملحق.منتخب جمع 4 نقاط من أول جولتين في تصفيات مونديال 2026، بعد أن انتصر بالجولة الافتتاحية على عمان 1-0 بهدف من صناعة علي جاسم بالتخصص، ثم تعادل بالجولة الثانية أمام الكويت بنتيجة 0-0.