Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" خلال 24 ساعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انتقادات وهجوم جماهيري على علي جاسم بسبب محمد صلاح.. ما الحكاية؟

رياضة

2024-10-05 | 03:13
انتقادات وهجوم جماهيري على علي جاسم بسبب محمد صلاح.. ما الحكاية؟
3,245 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تعرض النجم العراقي الصاعد علي جاسم إلى انتقادات وهجوم جماهيري، بعد أول ظهور له بقميص ناديه الجديد كومو الإيطالي، والسبب ليس ضعف الأداء أو لقطة غريبة، بل لسبب آخر يتعلق بأنشطته على الإنترنت.

وفد جاسم (20 عامًا) للتو إلى كومو قادمًا من نادي الكهرباء العراقي في صفقة انتقال حر، وعانى الجناح الطائر بعض الشيء حتى يدشن أول ظهور رسمي مع الفريق الصاعد حديثًا للكالتشيو، إذ انتظر للجولة السادسة.

بعد أن تعطلت إجراءات إصدار تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، ظل جاسم بدون مشاركة مع كومو في أول 5 جولات، قبل أن يظهر لأول مرة مع فريق مقاطعة لومبارديا، في الجولة السادسة في الانتصار على هيلاس فيرونا (3-2).

صحيح أن النجم العراقي شارك لمدة 5 دقائق، إلا أنه ترك انطباعًا جيدًا لدى الجماهير والمدرب سيسك فابريغاس.

علي جاسم يتعرض للهجوم بسبب محمد صلاح
خارج الملعب، تعرض علي جاسم لهجوم من الجماهير العراقية التي طالبته بالكف عن نشر المزيد من الصور في حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، وطالبه مشجع بالاقتداء بالمصري محمد صلاح الذي يضع كل تركيزه في الملعب.
علي جاسم يحقق العديد من الأرقام

تأمل الجماهير العراقية أن يسير جاسم على خطى صلاح نحو المستوى العالي من كرة القدم العالمية، وما يزيد آمالهم أن الدوري الإيطالي كان المكان الذي انطلق منه صلاح وتفجرت طاقاته، وتحديدًا مع ناديي فيورنتينا وروما بين 2015 و2016.

وبات جاسم ثاني لاعب كرة قدم عراقي يلعب مباراة احترافية في الدوري الإيطالي بعد مواطنه علي عدنان مع ناديي أودينيزي وأتالانتا بين 2015 و2019، حيث ترك عدنان بصمة وسمعة مميزة مع أودينيزي بظهوره في 70 مباراة.

علي جاسم يستعد لتصفيات كأس العالم 2026
يستعد جاسم للانضمام إلى معسكر المنتخب العراقي، الذي يلعب مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام كل من فلـسطـين وكوريا الجنوبية، يومي 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

يحظى جاسم بمسيرة دولية حديثة مع منتخب العراق، فقد دشن باكورة مبارياته في أكتوبر 2023، ومع ذلك يمتلك مساهمات تهديفية قوية، حيث خاض 15 مباراة مع أسود الرافضين، وقدم 9 مساهمات تهديفية.

تجدر الإشارة إلى أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث ووصيفه، يتأهلان بستة مقاعد مباشرة إلى كأس العالم 2026 من تصفيات آسيا، في حين تلعب المنتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع في الملحق.

منتخب العراق جمع 4 نقاط من أول جولتين في تصفيات مونديال 2026، بعد أن انتصر بالجولة الافتتاحية على عمان 1-0 بهدف من صناعة علي جاسم بالتخصص، ثم تعادل بالجولة الثانية أمام الكويت بنتيجة 0-0.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

انتقادات وهجوم جماهيري

علي جاسم

بسبب محمد صلاح

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
هاماربي يخالف رواية الاتحاد العراقي بشأن منتظر ماجد.. هل هو مصاب؟
07:34 | 2024-10-05
كاساس "قلق" قبل مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية.. ما القصة؟
07:07 | 2024-10-05
متى يكتمل ملعب السنبلة في العراق؟ (صور)
06:06 | 2024-10-05
تأكيد غياب "سون" عن لقاءي كوريا الجنوبية أمام الأردن والعراق
04:36 | 2024-10-05
مدة غياب المهاجم العراقي علي الحمادي عن الملاعب
03:52 | 2024-10-05
التحكيم الرياضية تمنح بوغبا "قبلة الحياة"
16:51 | 2024-10-04
مصدر مقرب من حزب الله: السيد نصر الله دفن مؤقتا في مكان سري
19.04%
04:33 | 2024-10-04
مصدر مقرب من حزب الله: السيد نصر الله دفن مؤقتا في مكان سري
04:33 | 2024-10-04
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تخطط شيئا للعراق
17.16%
01:20 | 2024-10-05
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تخطط شيئا للعراق
01:20 | 2024-10-05
بضمنها &quot;المبردة والهاتف الذكي&quot;.. تعرف على المواد المنزلية المشمولة بالتعداد السكاني
16.3%
06:40 | 2024-10-05
بضمنها "المبردة والهاتف الذكي".. تعرف على المواد المنزلية المشمولة بالتعداد السكاني
06:40 | 2024-10-05
دهس وصعقة واطلاق نار.. ماذا حصل في بغداد؟
15.97%
05:17 | 2024-10-04
دهس وصعقة واطلاق نار.. ماذا حصل في بغداد؟
05:17 | 2024-10-04
مسيرة من العراق توقع 25 اسرائيلياً بين قتيل وجريح
15.82%
10:25 | 2024-10-04
مسيرة من العراق توقع 25 اسرائيلياً بين قتيل وجريح
10:25 | 2024-10-04
طهران تحدد شرطين لإبرام هدنة بين إسرائيل وحزب الله
15.71%
13:20 | 2024-10-04
طهران تحدد شرطين لإبرام هدنة بين إسرائيل وحزب الله
13:20 | 2024-10-04
المزيد
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حملة إنسانية لمعالجة الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي‎
Play
حملة إنسانية لمعالجة الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي‎
04:05 | 2024-10-05
تعثر المشاريع في النجف: 3 مشاريع مكتملة من أصل 160‎
Play
تعثر المشاريع في النجف: 3 مشاريع مكتملة من أصل 160‎
02:05 | 2024-10-05
تداخل الصلاحيات يثير صراعا داخل حكومة الديوانية‎
Play
تداخل الصلاحيات يثير صراعا داخل حكومة الديوانية‎
15:49 | 2024-10-04
شاهد.. منطقة في بغداد مهددة بانقطاع كهرباء المولدات عنها
Play
شاهد.. منطقة في بغداد مهددة بانقطاع كهرباء المولدات عنها
06:11 | 2024-10-04
العراق يفتح حسابات للتبرعات دعماً لغزة ولبنان
Play
العراق يفتح حسابات للتبرعات دعماً لغزة ولبنان
04:30 | 2024-10-04
استحواذ غامض على أرض مدرسة في بغداد
Play
استحواذ غامض على أرض مدرسة في بغداد
04:00 | 2024-10-04
شوارع بغداد تغرق بالظلام وأزمة الكهرباء تتفاقم
Play
شوارع بغداد تغرق بالظلام وأزمة الكهرباء تتفاقم
03:40 | 2024-10-04
غارات "إسرائيلية" عنيفة تستهدف ضاحية بيروت (فيديو)
Play
غارات "إسرائيلية" عنيفة تستهدف ضاحية بيروت (فيديو)
17:25 | 2024-10-03
مئات التلاميذ مهددون بالحرمان من دراستهم في البصرة
Play
مئات التلاميذ مهددون بالحرمان من دراستهم في البصرة
17:00 | 2024-10-03
الدولار يُحلّق في كربلاء... وتداعياته خطيرة
Play
الدولار يُحلّق في كربلاء... وتداعياته خطيرة
07:00 | 2024-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.