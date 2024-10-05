تأكيد غياب "سون" عن لقاءي كوريا الجنوبية أمام الأردن والعراق

وأوضح أنّ طاقم المنتخب قرر استبعاد اللاعب من تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبًا، وذلك بهدف حمايته وتجنب تفاقم إصابته التي تعرّض لها على مستوى عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.وكان "هداف الشامشون" قد تعرض للإصابة خلال مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي مع ناديه توتنهام هوتسبير ضد كاراباغ الأذري، والتي أقيمت في لندن يوم 26 أيلول/ سبتمبر الماضي.منذ إصابته أمام كاراباغ، لم يشارك "قائد السبيرز" في مباريات فريقه، حيث غاب في منافسات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وفي الدوري الأوروبي ضد فيرنكفاروزي المجري.وأشار الكوري الجنوبي وفقًا لصحيفة كورية، أن المدرب قرر استدعاء لاعب خط وسط ماينز 05 هونغ هيون سيوك بديلاً لقائد منتخبه ونجمه الأول.وكان مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو -بعد إعلانه مؤخرًا قائمة ضمت 26 لاعبًا- سعيدًا بحضور نجمه استنادًا إلى قدراته الفنية والبدنية، وخضع اللاعب في الأيام الماضية لمراقبة من الجهاز الطبي للمنتخب الكوري الجنوبي، لمعرفة إذا ما كان جاهزًا للمشاركة في المواجهات المقبلة، لكنه تبين -على ما يبدو- أن الأمور معقدة، فتم الإعلان عن استبعاده.وعلى أهميته، فقد لا يشكل غياب سون إشكالية "مستحيلة الحل" للمنتخب الكوري، فمدربه قد وضع ذلك بعين الاعتبار، حيث صرح كذلك يوم إعلان القائمة: "لدينا خطة بديلة في حال عدم تمكنه من المشاركة، ويمكن للاعبين آخرين في الفريق اللعب في مركزه على أي من الجناحين، ونحن لا نريد المخاطرة بمزيد من الإصابات بإجباره على اللعب".ويستقر المهاجم المميز في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لكوريا الجنوبية برصيد 49 هدفًا، بفارق تسعة أهداف خلف المتصدر تشا بوم كون، ويعد كذلك رابع أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية برصيد 129 مباراة.