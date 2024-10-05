سعر هالاند يثير الجنون في البريميرليغ

وسجل إيرلينغ 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تصدر بها قائمة الهدافين بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كول بالمر لاعب تشيلسي، بعد 6 جولات.ويبدو في طريقه لأن يصبح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.وذكر موقع "سبورت بايبل" الإنجليزي في تقرير له أن جماهير لعبة "فانتازي" اعترضوا على سعر الجديد الذي وصل إلى 15 مليونا و400 ألف جنيه إسترليني.ووصلت الزيادة في سعر بعد 6 جولات فقط من انطلاق الموسم إلى 400 ألف إسترليني، وهو ما ينذر بإمكانية حدوث ارتفاعات كبرى أخرى مع انتهاء الموسم.وبات المهاجم النرويجي هو الأغلى في تاريخ لعبة فانتازي، مما جعل يشكو، فكتب أحدهم: "لو لم يكن لديك الآن فعليك أن تنسى أن تشتريه فيما بعد".وعلق آخر: "سيصل إلى 16 مليونا بحلول الجولة 19"، ليضيف رابع: "سيصبح سعره 20 مليونا بنهاية الموسم"، ثم أتبع أحدهم: "ثمنه غال للغاية".وبات من المتوقع أن يرتفع سعر خلال الجولات المقبلة خاصة إذا ما واصل معدل أهدافه الرائع.