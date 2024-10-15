مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويتقاسم "أسود الرافدين" مع الكوريين الجنوبيين صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكليهما من فوزين وتعادل، مع أفضلية "الشمشون" بفارق الأهداف.
ولعل أن الأداء الذي قدمه منتخب فلسطين في كوريا الجنوبية، وكيف نجح في اقتناص نقطة رغم فوارق المستوى، يمنح العراق
الأمل في العودة بانتصار أو تعادل، ومعها الاقتراب أكثر فأكثر من العودة للمونديال للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.
فيما يلي سنتعرف معًا إلى موعد مباراة العراق
ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها والمزيد من التفاصيل.
*موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة العراق
ضد كوريا الجنوبية هو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 بملعب يونغين سبورتس بارك.
وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.
القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
تقوم مجموعة
قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة العراق
ضد كوريا الجنوبية.
كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6، ويمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.
*التشكيل المتوقع للعراق ضد كوريا الجنوبية
من المتوقع أن يخوض المدير الفني خيسوس كاساس مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل الآتي..
تشكيلة العراق
ضد كوريا الجنوبية: 4-4-2
حراسة المرمى: جلال حسن
خط الدفاع: حسين علي، ريبين سولاقا، زيد تحسين، أحمد يحيى.
خط الوسط: إبراهيم بايش، أمير العماري، يوسف أمين، ميرخاس دوسكي.
خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين.
*التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية ضد العراق
من المتوقع أن يخوض المدرب ميونغ بو مباراة العراق
بالتشكيلة الآتية:
تشكيلة كوريا الجنوبية ضد الأردن 4-2-3-1
تشو هيون وو
لي ميونغ جاي - كيم مين جاي - تشو يو مين - سيول وونغ يو
هوانغ إن بيوم - بارك يونغ وو
هوانغ هي تشان - لي جاي سونغ - لي كانغ إن
جو مين كيو