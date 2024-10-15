مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويتقاسم "أسود الرافدين" مع الكوريين الجنوبيين صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكليهما من فوزين وتعادل، مع أفضلية "الشمشون" بفارق الأهداف.ولعل أن الأداء الذي قدمه منتخب فلسطين في كوريا الجنوبية، وكيف نجح في اقتناص نقطة رغم فوارق المستوى، يمنح الأمل في العودة بانتصار أو تعادل، ومعها الاقتراب أكثر فأكثر من العودة للمونديال للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.فيما يلي سنتعرف معًا إلى موعد مباراة ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها والمزيد من التفاصيل.موعد مباراة ضد كوريا الجنوبية هو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 بملعب يونغين سبورتس بارك.وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة ضد كوريا الجنوبية.كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6، ويمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.من المتوقع أن يخوض المدير الفني خيسوس كاساس مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل الآتي..تشكيلة ضد كوريا الجنوبية: 4-4-2من المتوقع أن يخوض المدرب ميونغ بو مباراة بالتشكيلة الآتية:تشكيلة كوريا الجنوبية ضد الأردن 4-2-3-1تشو هيون وولي ميونغ جاي - كيم مين جاي - تشو يو مين - سيول وونغ يوهوانغ إن بيوم - بارك يونغ ووهوانغ هي تشان - لي جاي سونغ - لي كانغ إنجو مين كيو