مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بشأن لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة

2024-10-15 | 03:00
مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
4,141 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنتظر منتخب العراق اليوم مهمة صعبة للغاية، عندما يحلّ ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية على ملعب يونغين سبورتس بارك، في قمة مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 بقارة آسيا.

ويتقاسم "أسود الرافدين" مع الكوريين الجنوبيين صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكليهما من فوزين وتعادل، مع أفضلية "الشمشون" بفارق الأهداف.

ولعل أن الأداء الذي قدمه منتخب فلسطين في كوريا الجنوبية، وكيف نجح في اقتناص نقطة رغم فوارق المستوى، يمنح العراق الأمل في العودة بانتصار أو تعادل، ومعها الاقتراب أكثر فأكثر من العودة للمونديال للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.

فيما يلي سنتعرف معًا إلى موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها والمزيد من التفاصيل.

*موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية هو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 بملعب يونغين سبورتس بارك.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة عند الساعة الثانية مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026
تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية.

كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6، ويمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.

*التشكيل المتوقع للعراق ضد كوريا الجنوبية
من المتوقع أن يخوض المدير الفني خيسوس كاساس مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل الآتي..

تشكيلة العراق ضد كوريا الجنوبية: 4-4-2
حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: حسين علي، ريبين سولاقا، زيد تحسين، أحمد يحيى.

خط الوسط: إبراهيم بايش، أمير العماري، يوسف أمين، ميرخاس دوسكي.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين.

*التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية ضد العراق
من المتوقع أن يخوض المدرب ميونغ بو مباراة العراق بالتشكيلة الآتية:

تشكيلة كوريا الجنوبية ضد الأردن 4-2-3-1
تشو هيون وو
لي ميونغ جاي - كيم مين جاي - تشو يو مين - سيول وونغ يو
هوانغ إن بيوم - بارك يونغ وو
هوانغ هي تشان - لي جاي سونغ - لي كانغ إن
جو مين كيو

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

مباراة العراق كوريا الجنوبية

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
منتخب الناشئين يغادر إلى الصين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا
04:43 | 2024-10-15
400 تذكرة للجماهير العراقية في مباراة كوريا الجنوبية اليوم
04:22 | 2024-10-15
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر
03:57 | 2024-10-15
3 عوامل تساعد المنتخب العراقي لإسقاط كوريا الجنوبية اليوم.. تعرف عليها
03:24 | 2024-10-15
الاعتزال يطارد أحد نجوم ريال مدريد
15:29 | 2024-10-14
أول تعليق لمبابي بعد اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي"
14:41 | 2024-10-14
واشنطن توصل رسالة الى تل ابيب بشأن &quot;صورة المرجع الأعلى&quot;
19.45%
04:05 | 2024-10-14
واشنطن توصل رسالة الى تل ابيب بشأن "صورة المرجع الأعلى"
04:05 | 2024-10-14
رئيس الوزراء يوجه بتقليص الدوام الرسمي اليوم
18.09%
23:35 | 2024-10-14
رئيس الوزراء يوجه بتقليص الدوام الرسمي اليوم
23:35 | 2024-10-14
تفاصيل &quot;مريبة&quot; من الداخل: مصفى كربلاء سيتوقف.. العراق استلمه بـ70 عيبا بتواطؤ مع الشركة الكورية (وثائق)
17.83%
05:05 | 2024-10-14
تفاصيل "مريبة" من الداخل: مصفى كربلاء سيتوقف.. العراق استلمه بـ70 عيبا بتواطؤ مع الشركة الكورية (وثائق)
05:05 | 2024-10-14
انخفاض الدولار في العراق
17.36%
10:11 | 2024-10-13
انخفاض الدولار في العراق
10:11 | 2024-10-13
ما قصة الطائرة المسيرة التي أوقفت تدريبات المنتخب العراقي في سوون؟
15.06%
04:35 | 2024-10-14
ما قصة الطائرة المسيرة التي أوقفت تدريبات المنتخب العراقي في سوون؟
04:35 | 2024-10-14
إليك الأسماء المشاركة في تدريبات المنتخب العراقي اليوم (صور)
12.21%
07:02 | 2024-10-13
إليك الأسماء المشاركة في تدريبات المنتخب العراقي اليوم (صور)
07:02 | 2024-10-13
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

"سأنفع أحياءكم كما موتاكم".. حفار قبور يترشح لانتخابات إقليم كردستان
Play
"سأنفع أحياءكم كما موتاكم".. حفار قبور يترشح لانتخابات إقليم كردستان
06:00 | 2024-10-14
منطقة بحر النجف... محمية طبيعية أو مكان للاستثمار؟
Play
منطقة بحر النجف... محمية طبيعية أو مكان للاستثمار؟
05:30 | 2024-10-14
لجنة النزاهة في البصرة تفتح تحقيق بملف العمالة الأجنبية.. ماذا عن العراقيين المتخريجين؟
Play
لجنة النزاهة في البصرة تفتح تحقيق بملف العمالة الأجنبية.. ماذا عن العراقيين المتخريجين؟
05:02 | 2024-10-14
إرتفاع أسعار الدولار تسبب بتراجع أجور عمال واسط
Play
إرتفاع أسعار الدولار تسبب بتراجع أجور عمال واسط
04:50 | 2024-10-14
مجسرات ساحة عدن في بغداد تساهم بتخفيف الزخم المروري
Play
مجسرات ساحة عدن في بغداد تساهم بتخفيف الزخم المروري
04:35 | 2024-10-14
شاب يُقتل على يد "ضابط" بسبب عدم تسليم دراجته!
Play
شاب يُقتل على يد "ضابط" بسبب عدم تسليم دراجته!
14:10 | 2024-10-13
"رئاسة البرلمان" مؤجلة الى بعد الانتخابات البرلمانية
Play
"رئاسة البرلمان" مؤجلة الى بعد الانتخابات البرلمانية
11:23 | 2024-10-13
لجنة التخطيط تبدأ بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء
Play
لجنة التخطيط تبدأ بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء
11:18 | 2024-10-13
ازمة وقود الكاز مستمرة... وطوابير من المركبات امام المحطات!
Play
ازمة وقود الكاز مستمرة... وطوابير من المركبات امام المحطات!
11:00 | 2024-10-13
الأوضاع الحالية تسبب ركودا كبيرا في اسواق العاصمة
Play
الأوضاع الحالية تسبب ركودا كبيرا في اسواق العاصمة
09:41 | 2024-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.