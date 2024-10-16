بأداء خرافي.. ميسي يسجل "هاتريك" ويعادل رونالدو أمام بوليفيا

وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك"، ومرر كرتين حاسمتين، ليعزز منتخب "التانغو" صدارته في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 22 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على منتخب كولومبيا الوصيف برصيد 19 نقطة.ونجح الأرجنتيني في الوصول إلى "الهاتريك" ذي الرقم 58 في مسيرته، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب الأرجنتيني، إذ يفصله 2 "هاتريك" فقط ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ60.وعلى المستوى الدولي، سجّل ليونيل "الهاتريك" العاشرة في مسيرته مع المنتخب، ليعادل رقم رونالدو مع البرتغال.وسجل نجم إنتر ميامي الأميركي "الهاتريك" الأولى في مسيرته في شباك منتخب سويسرا، خلال مواجهة ودية جمعتهما يوم 29 شباط (فبراير) عام 2012. وفي العام ذاته، هزّ شباك البرازيل بـ"هاتريك" أخرى في مواجهة ودية انتهت بفوز "التانغو" 4 – 3، وفي عام 2013 هزّ شباك منتخب غواتيمالا بـ"الهاتريك" الثالثة.وسجل ميسي أول "هاتريك" في المباريات الرسمية له خلال كوبا أميركا 2016، حين دخل كبديل ليسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ضد بنما.وبعد عام، سجل ثلاثية حاسمة ضد الإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.وكانت هايتي هي الضحية التالية في مباراة ودية عام 2021، تلتها بوليفيا في وقت لاحق من ذلك العام، في تصفيات كأس العالم في قطر. وفي حزيران (يونيو) 2022، قدّم ميسي عرضاً رائعاً ضد إستونيا، حين سجل كل الأهداف الخمسة، التي حققت فوز الأرجنتين 5-صفر، في مواجهة ودية.ورفع نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي غاب عن التهديف في التعادل الإيجابي أمام فنزويلا 1-1 في المرحلة الماضية، غلته التهديفية إلى 112، وإلى 846 هدفاً في مسيرته.كذلك تصدر "البرغوث" الصغير ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف، أمام الأوروغوياني داريو نونييز (5) والكولومبي لويس دياز (4).