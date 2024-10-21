اعلان رسمي بانتقال غولر الى يوفنتوس يثير جدلاً مع مدريد

ويتعلق الأمر بالتركي أردا غولر صانع مدريد، بعدما أعلن أحد الحسابات الرسمية ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ضم اللاعب.ونشر حساب يوفنتوس باللغة الإنجليزية صورة لأردا غولر وعلق عليها قائلا: "مرحبًا بك في يوفنتوس.. أردا غولر، النجم الصاعد في كرة القدم الآن جزء من عائلة يوفنتوس".وأضاف: "هل أنت جاهز لصناعة التاريخ في رحلتك الجديدة؟".لكن تبيَّن اختراق حساب يوفنتوس باللغة الإنجليزية على موقع "إكس" ونشر خبر التعاقد مع أردا غولر، دون وجود أي صحة بشأن الصفقة، وهو ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا.وكتب فابريزيو رومانو في تغريدة: "تم اختراق حساب يوفنتوس الذي أعلن عن انضمام أردا غولر للنادي، لا يوجد شيء على الإطلاق في هذا الأمر".وجاء ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الانتقالات مغلق، كما أن الموقع ليوفنتوس لم ينشر أي شيء بشأن التوقيع مع اللاعب.يذكر أن أردا غولر انتقل إلى في صيف 2023 قادما من فنربخشm.ولا يعتبر صاحب الـ19 عاما ضمن الركائز الأساسية مع مدريد، مع العلم أنه خاض 22 مباراة وسجل خلالها 6 أهداف.