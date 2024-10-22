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مدرب الناشئين: لدي الثقة الكاملة بلاعبي المنتخب للتأهل أبطالاً عن المجموعة
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السومرية نيوز – رياضة
أقيم، اليوم الثلاثاء، المؤتمرُ الصحفيّ المُشترك لمدربي منتخبات المجموعة الخامسة التي يتواجد فيها منتخبُ العراق للناشئين إلى جانب منتخبات تايوان وفلسطين وأوزبكستان، وستنطلق مبارياتها يوم غد الأربعاء في العاصمةِ التايوانية تايبيه.
وقال مدربُ الناشئين أحمد كاظم: أعددنا العدةَ للدخول في التصفياتِ رغم صعوبتها. مؤكداً على هدفِ المنتخب الأهم وهو التأهل متصدراً للمجموعة، مضيفا، ليس هناك منتخبٌ سهل، فكل الفرقِ طورت نفسها. وبيّن: لديّ الثقةُ الكاملةُ بلاعبي المنتخب للتأهل أبطالاً عن المجموعة.
وعن مواجهةِ منتخب تايوان يوم غدٍ الأربعاء، ذكر المدربُ أحمد كاظم: إن منتخبَ تايوان مُحترمٌ ومتطورٌ، ولدينا المعلوماتُ الكاملة عنه، والمباريات الودية التي خاضها أمام اليابان
وهونغ كونغ، ونعرفُ كلَ شيء عنه من الناحيةِ الفنيّة.
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