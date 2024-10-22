مدرب الناشئين: لدي الثقة الكاملة بلاعبي المنتخب للتأهل أبطالاً عن المجموعة

وقال مدربُ الناشئين أحمد كاظم: أعددنا العدةَ للدخول في التصفياتِ رغم صعوبتها. مؤكداً على هدفِ المنتخب الأهم وهو التأهل متصدراً للمجموعة، مضيفا، ليس هناك منتخبٌ سهل، فكل الفرقِ طورت نفسها. وبيّن: لديّ الثقةُ الكاملةُ بلاعبي المنتخب للتأهل أبطالاً عن المجموعة.وعن مواجهةِ منتخب تايوان يوم غدٍ الأربعاء، ذكر المدربُ أحمد كاظم: إن منتخبَ تايوان مُحترمٌ ومتطورٌ، ولدينا المعلوماتُ الكاملة عنه، والمباريات الودية التي خاضها أمام وهونغ كونغ، ونعرفُ كلَ شيء عنه من الناحيةِ الفنيّة.