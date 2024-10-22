فليك قبيل لقاء البايرن: لا أستطيع تغيير الماضي

وقال فليك، في الصحفي للمباراة: "هذا الموسم يلعب كرة قدم رائعة مع كومباني. إنهم شجعان في تطبيق الضغط العالي. ستكون مباراة قوية، لكننا نسعى للقيام بأفضل ما لدينا، وجاهزون لمباراة الغد".وأضاف بشأن احتمالية مشاركة فرينكي دي يونج أساسيًا: "كنا نريد أن يلعب في لقاء إشبيلية، لكنه عانى من انزعاجات وفضلنا إراحته. نحن الآن سعداء بوجوده".وبشأن الرأي الذي يقول "سنرى مستوى برشلونة الحقيقي في مباراتي وريال . هل تتفق معه؟"، قال فليك: "أي مباراة يمكن أن يحصل فيها أشياء كثيرة".وأردف: "رأينا ما حدث في مباراة موناكو. نحن إيجابيون، ونركز على لقاء . منذ بداية الموسم كل مباراة تساعدنا على التحسن أكثر. فريقي يريد بالطبع أن يجرب نفسه أمام المنافسين الأفضل، وسيكون لقاءً رائعًا أمام بايرن".وحول الأنباء المنتشرة بشأن نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو إلى مدينة ميامي الأمريكية، علق فليك: "هذا أمر سيحدث في المستقبل، لا يمكنني الحديث عنه الآن. تركيزنا على لقاء .. أنا آسف".وأضاف: "ما حدث في الماضي بين برشلونة وبايرن مر بالفعل، ولا يمكننا تغييره. الآن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول الفوز عليهم".وتابع: "لقد قلت ذلك من قبل، كل يوم أشعر باللطف الذي يعاملني به الناس هنا في البارسا.. هذا لا علاقة له بالماضي ولا بالمستقبل المحتمل، نحن نعمل كل يوم من أجل الحاضر".وأكمل: "الفريق متحد، وأعتقد أن لا ماسيا لها تأثير كبير على كيفية عمل اللاعبين، كما أن الجميع يهتم ببعضه البعض، وإذا فكرت في اللحظة التي جاء فيها جاقي ليدخل أرض الملعب أشعر بالقشعريرة".وواصل: "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة. كنتُ في لاعبًا ومدربًا وأمضيت مسيرة ناجحة، ولدي ذكريات رائعة. لكنني الآن في برشلونة وسعيد جدًا. أرى الطريقة التي يعمل بها الناس هنا ويدعموننا، وهذا جميل. لذلك من الالتزام لنا أن نقدم النتائج الإيجابية للجماهير. هذا مشروعي، وهذا ما سأسعى للقيام به".وحول تطبيق خطة الضغط العالي أمام وريال مدريد، علق فليك: "أنت تريد أن أتحدث عن أفكاري لمباراة الغد. كل مدرب لديه أفكار يريد تطبيقها في المباراة".وأتم: "قد لا نقدم كل شيء بشكل مثالي، لكننا نسعى دائمًا للتحسن. نريد دائمًا أن نضغط على المنافسين، لكننا نفهم أيضًا أنه يجب أن ندافع بعمق وبأفضل طريقة ممكنة، ونقلل من المخاطرة".